Utrolig kvartfinaledrama da Danmark gikk videre i VM etter straffekastkonkurranse

– Det er det sykeste. For et drama, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– Har vi noen gang opplevd noe villere i en kvartfinale? sa Daniel Høglund på TV 3s sending.

Det stod 28–28 etter full tid. Og i siste sekund av den andre ekstraomgangen i kvartfinalen mellom Danmark og Egypt fikk stjernespiller Mikkel Hansen, som hadde scoret hele 10 mål, rødt kort for sabotasje av spill for Egypt etter et dansk angrep. Samtidig fikk vertsnasjonen korrekt idømt straffe.

– På TV-bildene ser du at Hansen veldig tydelig ser opp på klokka og er bevisst. Danmark burde vært langt mer offensive og gått mer på mål, da hadde ikke dommerne hatt mulighet til å blåse, mener Tvedten.

– Dette har vi ikke sett på den internasjonale scene i en så viktig kamp, med så mye på spill. Dette har aldri skjedd før. Det er høydramatisk, fortsatte NRKs ekspert.

Reprise av dramaet

Egypt scoret de straffen, og dermed var det med 34–34 duket for to nye ekstraomganger på fem minutter. Vertsnasjonen tok ledelsen, og da Danmark bommet på straffe med bare tre minutter igjen, hadde Egypt en stor mulighet.

KORTVARIG GLEDE: Egypt kunne juble for å ha berget flere ekstraomganger. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / AFP

Niklas Landin leverte så en praktredning, men Danmark brøytet i angrep.

– De gjør de merkeligste feil. Jeg kan ikke tro det, kommenterte Høglund.

Med få sekunder igjen stod det 35 – 34 til Egypt.

– Jeg hadde en følelse av at vi allerede var ute. Så fikk vi sjansen likevel, sier Landin til dansk TV2.

For så ble det en repetisjon av forrige avsluttende ekstraomgang. Denne gangen fikk egyptiske Ibrahim El Masrey rødt kort for obstruksjon – og Danmark straffe. Den scoret Magnus Landin på.

SCORET: Magnus Landin satte Danmarks straffe i siste sekund. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / AFP

– Det villeste vi har sett

Da var det duket for straffekastkonkurranse.

– Jeg tror ikke jeg har sett maken noen gang i noen kamp. Dette er helt texas, kommenterte TV 3s ekspert Kristian Kjellin.

HELT: Niklas Landin viste at han er en av verdens aller beste keepere. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / AFP

Keeper Niklas Landin reddet den første for Danmark, og da sendte Emil Jacobsen danskene foran. Begge lag scoret på sine neste tre, men så bommet Danmark på sitt fjerde forsøk.

Da stod Landin frem igjen med en monsterredning. Og Lasse Svan sendte Danmark til semifinalen – med 39–38.

– For en fantastisk håndballopplevelse dette har vært. Denne kampen inneholdt alt, og er det villeste vi har sett på lang, lang tid, oppsummerer Tvedten.

Norge spiller kvartfinale mot Spania kl. 20.30 onsdag. Vinneren av den kampen møter Danmark.