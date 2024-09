Norge spiller fredag klokken 16.00 mot Kasakhstan i første kamp i Nasjonsligaen. Ståle Solbakken har valgt følgende spillere fra start:

Norges lag (4-3-3): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Felix Horn Myhre – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Antonio Nusa.

Dermed får Brann-spiller Felix Horn Myhre sin debut på A-landslaget.

Åtte dager etter at Brann-spiller Myhre var med på å tape 0-3 for Astana på samme arena, får 25-åringen fra Oslo sjansen til ta revansj på Almaty Ortalyk stadion. Han spiller venstre indreløper og blir den 55. spilleren som får en A-landskamp i Solbakkens tid som sjef.

Høyreback Julian Ryerson spiller sin 25. kamp og får gullklokka.

Haaland trenger to mål for å tangere Jørgen Juves 90 år gamle landslagsrekord på 33 mål for Norge. Det norske laget er ute etter en god start på nasjonsligaen, der Østerrike og Slovenia er øvrige motstandere.