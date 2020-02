Etter tre kvarter ledet San Francisco 49ers 20-10, men så skrudde forhåndsfavorittene på – med quarterback Patrick Mahomes og Damien Williams i spissen.

Da minuttet stod igjen på klokken, løp Williams inn til touchdown for Chiefs. Det var kronen på verket i det utrolige fjerde kvarteret der Chiefs hentet inn hele 21 poeng.

Norske Jan Stenerud spilte på Chiefs-laget som vant i 1970. Han var til stede og ble hedret før kampen. Etter det utrolige sistekvarteret, kunne også han slippe jubelen løs.

For Chiefs vant 31–20 og tok sin første Super Bowl-seier siden Stenerud og co. gjorde det for 50 år siden.

NORSK HELT: Jan Stenerud ble hedret før finalen. Han var på Kansas-laget som vant i 1970. Foto: Anonymous / AP

– Vi gir aldri opp

Lenge var 24 år gamle Mahomes en skygge av seg selv, og gjorde flere feil. Men da det gjaldt som mest, skrudde han på.

– Treneren pusher oss til å være på vårt beste. Vi har et tankesett som sier at vi aldri skal gi opp, sa Mahomes under medaljeseremonien.

For det er noe med Chiefs-laget og det å aldri gi opp. Dette var tredje gang laget kom tilbake i sluttspillet etter å ha ligget under med mer enn ti poeng.

MVP: Patrick Mahomes strålte da Kansas City Chiefs vant Super Bowl for første gang på femti år. Foto: Andy Lyons / AFP

Quarterbacken var helt toneangivende i det fjerde kvarteret og hentet flere yards og stod bak det meste av angrepsspillet til Chiefs, som endelig skulle få løsnet opp et bunnsolid 49ers-forsvar.

Med det ble Mahomes kåret til den mest verdifulle spilleren i finalen, noe han også ble denne NFL-sesongen. Han er tidenes yngste til å vinne både MVP-prisen i en finale og NFL.

Ikke nok med det kom han seg inn på en annen eksklusiv liste. For før Mahomes, var Tom Brady og Ben Roethlisberger de enste som har kunnet løfte Lombardi-trofeet før fylte 25

– Ingen fortjener det mer enn ham

Den ene kunne juble for første gang, den andre måtte igjen føle på skuffelsen i en Super Bowl-finale.

– Ingen fortjener dette troféet mer enn ham, sa administrerende direktør i Chiefs Clark Hunt på podiet etter kampen.

Andy Reid har vært hovedtrener for Kansas-laget siden 2013, og har vært trener i NFL siden 1983. Aldri før har han vunnet, men i sin kamp nummer 366 i ligaen fikk han omsider holde Lombardi-trofeet.

TRENERLEGENDE: Andy Reid kunne for første gang som hovedtrener juble for en seier i en Super Bowl-finale. Foto: David J. Phillip / AP

Lenge så det ut til at 49ers skulle få feire sin første tittel på 25 år, og den sjette totalt. Men 49ers-trener Kyle Shanahan skulle igjen få en dårlig opplevelse i en Super Bowl-finale.

I 2017 var han en del av trenerteamet til Atlanta Falcons. Laget som gav opp tidenes største ledelse i en Super Bowl-finale da de ledet 28–3 mot New England Patriots, men tapte 28–34.

Dermed ble historien den samme for Shanahan, som igjen måtte se sitt lag lede med ti poeng før siste kvarter, for så å bli slått i det fjerde kvarteret