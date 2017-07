Bare en måned før VM på rulleski i Sollefteå i Sverige, oppfordrer Skiforbundet skiløpere til å melde seg som deltakere på en noe utradisjonell måte. Forbundet ber utøverne sende dem en mail innen 17. juli dersom de skulle være interessert i å delta.

– Historisk har mange i skiforbundet sett på rulleski som en litt konkurrerende virksomhet, og det har vært utfordrende om det har vært skiløpere som har gjort det bra utenfor skiforbundets egne rekker. Derfor har det ikke vært så mye støtte rundt de internasjonale arrangementene på rulleski, sier rulleskispesialist Ragnar Bragvin Andresen (29) til NRK.

Han mener dette er i ferd med å bedre seg, og det faktum at det nå er NSF som tar ut laget dermed er positivt.

– Vi har prioritert vinteridrett i alle år, og har brukt rulleski som treningsredskap for vinteren. Men i takt med at det er mindre snø, lengre somre, flere rulleskikonkurranser, flere rulleskibaner, ser vi at store deler av Norge nå har rulleski som en større aktivitet, sier arrangementssjef i Norges Skiforbund langrenn Asgeir Moberg.

Årsaken til årets uvanlige uttak forklarer han er at det tidligere år har vist seg vanskelig å fylle kvotene.

– Det er jo selvfølgelig litt utradisjonelt. Rulleski er ikke den grenen vi har satset mest på i Norge. Men når VM er i nabolandet, vil vi gi utøvere muligheten til å delta hvis de er interessert i det.

Moberg mener det er viktig å få ut budskapet siden verdensmesterskapet er i Sverige, og mange bør ha mulighet til å komme seg dit, også juniorer.

Rulleskispesialist Ragnar Bragvin Andresen (29) er enig i at uttaksformen er spesiell.

– Det er jo spesielt, men nå er det skiforbundet som står for uttak. Det finnes enormt mange skiløpere i Norge, og forbundet har ikke oversikt over hvem som ønsker å delta før de tar uttaket og sender løpere til VM, sier Andresen.

Da VM på rulleski ble arrangert i Aure utenfor Kristiansund i 2011 deltok landslagsløpere som Marit Bjørgen, Charlotte Kalla, Heidi Weng og Petter Northug. Bjørgen og Northug tok hvert sitt gull.

I år har langrennslandslagene samling samtidig som verdensmesterskapet arrangeres i Sverige. Trolig vil få landslagsutøvere være aktuelle for å gå på rulleski, selv om de deltar i flere rulleskiløp gjennom sommeren.

Andresen er en av Norges beste rulleskiløpere og har mange mesterskapsmedaljer. De siste årene er det også rulleskiløperen som selv har tatt ut mesterskapstroppen. Men etter ønske fra rulleskimiljøet og Andresen selv er det nå skiforbundet som gjør den jobben.

– Tidligere er det jeg som har samlet lagene som har deltatt i mesterskap, forbundet har ordnet med påmelding og så videre, men det er jeg som har samlet gjengen.

– Jeg håper og tro at vi kun er et par sesonger unna en rulleskisatsing underlagt skiforbundet, slik som i Sverige. Ski har blitt en helårssport, sier 29-åringen fra Greåker.

