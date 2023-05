UTTALELSE FRA UTØVERKOMITÉEN

Russiske og belarusiske idrettsutøvere har grunnet angrepskrigen mot Ukraina vært utestengt fra internasjonal idrett siden slutten av februar 2022. Norges idrettsforbund har støttet utestengelsen fra starten og fraråder fortsatt internasjonal deltagelse fra utøvere fra disse nasjonene (Norges Idrettsforbund, 2023).



Siden desember 2022 har det vært internasjonale insentiv under ledelse av IOC, for å utrede mulighet for gjeninntredelse av utøvere med russiske og belarusiske pass på nærmere angitte nøytralitetsvilkår. Utøverkomitéen har i henhold til sitt mandat forsøkt å holde seg oppdatert på tilgjengelige kilder, med løpende diskusjoner om tema. I prosessen har vi forsøkt å innhente systematisk informasjon fra norske eliteutøvere.



Vi erkjenner at det er stor usikkerhet knyttet til det konkrete tallmaterialet vi har innhentet, og at vi lener oss på dette. Vi er likevel kjent med at meningene er varierte og sprikende, både mellom og internt i ulike utøvergrupperinger.



Utøverkomiteen oppsummerer at det på nåværende tidspunkt er et flertall for fortsatt utestengelse av utøvere med russisk og belarusisk pass. Et stort flertall i utøvermassen ønsker ikke en prosess for å se om utøvere med russiske og belarusiske pass kan konkurrere under en nøytralitetsplattform, men ønsker at utøverkomiteen deltar i de pågående prosessene for å fronte norske utøveres standpunkt. Når respondentene tar stilling til hvert enkelt kriterie i IOCs anbefalinger for nøytralitet, svarer flertallet at de ivaretar en form for nøytralitet. For flertallet er det likevel ikke tilstrekkelig til at det er ønskelig å legge til rette for denne nøytralitetsplattformen på nåværende tidspunkt.



I den videre prosessen oppfordrer vi Utøverkomiteen og alle norske utøvere for øvrig, til å systematisk bruke sine kanaler inn mot nasjonale og internasjonale aktører i sitt videre påvirkningsarbeid.

Avslutningsvis ønsker Utøverkomiteen å fremheve viktigheten av at en for fremtiden bør sikre en bedre kommunikasjonsform og -kanal til norske eliteutøvere. Utøverkomiteen bør sammen med engasjerte utøvere og særforbund, organisere seg slik at det ligger bedre til rette for kvalitetssikret innhenting av informasjon og dialog.