Utøvere sendt hjem fra Asialekene etter sexkjøp: – Har forrådt det japanske folket

– Vår tankeløse oppførsel har skapt store problemer. Vi må se nøye og lenge på hva vi har gjort, sa 27 år gamle Yuya Nagayoshi på en pressekonferanse i Tokyo mandag, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

Nagayoshi er en av fire japanske basketballspillere Japans olympiske komité (JOC) har sendt hjem fra Asialekene i Indonesia etter at de skal ha kjøpt sex av lokale kvinner i hovedstaden Jakarta torsdag kveld.

Hendelsen skal ha funnet sted etter at Japan vant 82-71 over Qatar i sin første kamp i lekene. Ifølge Japans olympiske komité og det japanske basketballforbundet skal de fire spillerne ha gått ut for å spise middag iført laguniformene sine.

Etterpå skal de ha blitt kontaktet av flere lokale kvinner. Japanske menn som var til stede og som kunne snakke indonesisk, skal ha opptrådt som tolker i samtalene mellom utøverne og de lokale kvinnene, ifølge basketballforbundet.

Utøverne skal så ha tatt med seg kvinnene til et hotell i nærheten, og returnerte ikke til deltagerlandsbyen før klokken 02.30 natt til fredag.

– Handlingene deres utgjør et brudd på reglene våre. De har forrådt forventningene til det japanske folket. Som leder for delegasjonen synes jeg dette er svært ergerlig, og jeg beklager av hele mitt hjerte, sier Yasuhiro Yamashita, som leder Japans rekordstore delegasjon på 762 utøvere til lekene i Indonesia.

Strenge krav til oppførsel

I etterkant av skandalen innkalte Japans olympiske komité til et krisemøte, hvor alle landslagstrenerne skal ha fått beskjed om å sørge for at slik oppførsel ikke gjentar seg.

BEKLAGER: Lederen for Japans delegasjon til Asialekene, Yasuhiro Yamashita. Foto: JIJI PRESS / AFP

Det er høye forventninger til de japanske utøvernes oppførsel når de representerer landet sitt. De skal etter reglene til Japans olympiske komité oppføre seg som «rollemodeller for samfunnet».

Kravet gjelder også når de ikke deltar i aktiv idrett, ettersom deres landslagsdeltagelse finansieres av de japanske skattebetalerne.

Flere skandaler

En rekke idrettsskandaler har skapt overskrifter i Japan den siste tiden, to år før landets hovedstad Tokyo skal være vertskap for sommer-OL.

Først innrømmet en universitetsstudent som spilte amerikansk fotball ved Nihon-universitetet i Tokyo at trenerne hans ga ham beskjed om å «knuse» quarterbacken på motstanderlaget eller risikere å bli satt på benken.

TO ÅR: Det er under to år igjen til Tokyo skal være vertskap for sommer-OL. Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters

Innrømmelsen sendte sjokkbølger gjennom det japanske samfunnet. Studenten ble suspendert, hovedtreneren ved Nihon-universitetet trakk seg, og skoler har avlyst sine kamper mot Nihon.

Tidligere i august trakk Akira Yamane seg fra stillingen som president for det japanske amatørbokseforbundet etter at han ble beskyldt for å blant annet ha presset dommere til å rigge kamper og for å ha misbrukt penger forbundet var blitt tildelt.