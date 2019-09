Utøvere fryktet slitasje og mer doping – så snudde IBU

På sensommeren fikk de norske skiskytterne beskjed om at styret i Det internasjonale Skiforbundet (IBU) ønsket å fjerne muligheten til å stryke to renn i løpet av en sesong.

Det vil si at utøverne mistet muligheten til å velge bort renn det ikke passet å gå, for eksempel på grunn av sykdom.

Tiril Eckhoff og flere andre sa da klart i fra at de ønsket å beholde den gamle ordningen.

– Jeg føler IBU driver og presser inn mest mulig skirenn i stua til folk. De tenker ikke over utøveren som skal gå alle disse skirennene og hvor sliten en utøver blir. Noe som igjen fører til at man ikke kan være syk og at man ikke tar vare på kroppen sin, sa Tiril Eckhoff til NRK forrige uke.

– Jeg håper det ikke skjer, var meldingen fra fjorårets verdenscupvinner, Johannes Thingnes Bø.

Manglet trolig flertall

Flere norske utøvere, samt landslagssjef Per Arne Botnan, har vært svært kritiske til forslaget.

Eckhoff fryktet rett og slett juks.

– Det er kanskje lett for utøvere å dope seg for å takle alle disse skirennene, sa hun.

Kritikken kom tydeligvis fra flere hold enn bare den norske leiren, for da NRK snakket med IBU-president Olle Dahlin mandag morgen kunne han fortelle at IBU nå har snudd og ikke kommer til å fremme forslaget på høstens kongress, likevel.

– Vi diskuterte dette på styremøtet i München før helgen og kom da frem til at vi ikke skal endre systemet, sier Dahlin.

Presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Olle Dahlin. Foto: Stefan Adelsberger / AFP

Han trekker frem følgende årsaker til avgjørelsen:

– For det første blir det flere konkurranser neste sesong når vi skal innføre en egen sesongåpning.

– For det andre er det, etter det jeg har forstått, ingen majoritet som vil at systemet skal endres.

Uten flertall på kongressen, der hvert medlemsland har én stemme, ville det vært umulig å endre reglene.

– Vi har lyttet

Etter det NRK forstår ønsket IBU å endre reglene for å gjøre det lettere for publikum å følge med på hvem som lå an til å vinne verdenscupen, men etter samtaler med blant annet utøverkomiteen blir altså ikke dette noe av.

– Vi har lyttet til skiskytterfamilien, sier Dahlin.

Landslagssjef Per Arne Botnan er glad IBU-styret snudde.

– Det viser at de tar utøvernes reaksjoner på alvor og vurderer saker til det beste for utøverne, sier Botnan.