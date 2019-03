Utøver avfyrte skudd mens funksjonær stod ved blinkene

Under kvinnenes skytetrening tirsdag avfyrte sloveneren et skudd mens en funksjonær ikke hadde kommet seg vekk fra blinkene, skriver Expressen.

Funksjonærenes jobb er å bytte ut papirskivene mellom skytingene under trening.

– Dette skjer aldri. Det er veldig sløvt av både utøveren og arrangøren. Banen skal være stengt av når det er folk der, sier NRK-ekspert Ola Lunde, som ikke fikk med seg episoden.

Fikk advarsel

Tomas Öberg, som er assistenttrener for det svenske landslaget, sier til Expressen at funksjonæren var på vei bort fra blinkene da skuddet ble avfyrt.

– 20 minutter ut i treningen ble det gjennomført et bytte av blinkene. Da blåser en funksjonær først i en fløyte, og alle løperne slutter da å skyte. Først etter at man har blåst i fløyten, når blinkene er byttet ut, kan skytingen fortsette. Da var det en slovensk løper som avfyrte et skudd, til tross for at det var funksjonærer ved blinkene, sier Öberg.

VM-sjef Patrick Jemteborn sier dette til NRK:

– Som jeg oppfattet det hele så har vedrørende fått en advarsel og advarselen er også videreformidlet til nasjonen.

– Det vi gjør er at vi naturligvis fortsatt følger gjeldende regelverk, men at vi kanskje blir enda mer oppmerksomme på at utøverne kan være nervøse før et mesterskap, og at fokus blandes med følelser og nerver.

– Livsfarlige våpen

Öberg forteller videre at han har snakket med den aktuelle utøveren.

– Det er viktig å forstå at man aldri kan være så stresset at man utsetter andre for fare. Det er livsfarlige våpen.

Dommer Hans Peter Olsen omtaler hendelsen som «storm i vannglass».

– Utøveren la seg ned litt for tidlig på skive 24 mens den gjeldende funksjonæren var ved skive en. Det er en avstand på 80 meter, sier han til NRK.

Olsen forteller at dommerne har snakket med utøveren.

– Hun har beklaget situasjonen veldig, sier han.