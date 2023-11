Utnyttet absurd smotthol i doping-reglane: – Kan ikkje ha det sånn

Verdsantidopingbyrået (WADA) har merka seg eit illevarslande mønster rundt dopingarbeidet i Marokko. Derfor sette dei i april 2022 i verk «Operation Fennec».

Etterforskinga har avdekt eit smotthol i regelverket som tillèt utøvarar å snike seg unna dopingtestarane. I ein fersk rapport fortel WADA korleis fleire marokkanskfødde utøvarar med delt statsborgarskap, som trenar i Marokko, lurer systemet.

Etter WADAs eigne reglar om meldeplikt skal alle profesjonelle utøvarar gjere seg tilgjengeleg for kontrollørane éin time mellom kl. 06–23 kvar dag.

Dette blir gjort gjennom rapporteringssystemet ADAMS, der utøvarane også mellom anna oppgir kvar dei bur og kvar dei trenar. Dette gjer det mogleg for kontrollørane å dukke opp og teste utøvarane utanfor konkurranse.

Marokkos grunnlov forbyr likevel at utøvarane kan testast etter kl. 21 på kvelden. Utøvarane oppgav derfor at dei kunne testast etter kl. 21, og gjorde det samtidig ulovleg for dopingtestarane å komme på døra.

NRK har bede Marokkos friidrettsforbund om ein kommentar til saka, førebels utan svar.

– Kan ikkje ha det sånn

– Det kan jo verke som etikknorma ikkje er på det nivået vi ønskjer.

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det seier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter WADAs avsløring. Han poengterer at fleire nordafrikanske land har ei rufsete dopinghistorie, med gjentekne tilfelle av positive prøver.

I 2020 vart Marokko plassert på raudlista til Friidrettens integritetseining (AIU) over land med høgast fare for tilfelle av doping.

WADA har oppdaga at tre utøvarar opererer på ein måte beskrive i rapporten.

For Rodal verkar det opplagt at dei medvite har jobba for å unngå testing, og ber om at det sporenstreks blir rydda opp.

– Dei må få tetta dette holet. Vi kan ikkje ha det sånn. Då må ein eventuelt stramme inn og endre tidspunkt for når ein kan teste, sånn at ein omgår den lova.

– Og viss du medvite gjer det utilgjengeleg for testing, må du få startnekt. Sjølv om det heng på ein særmarokkansk regel, seier Rodal.

Uheldig med mistenkjeleggjering

Namna til utøvarane i WADAs rapport er anonymiserte då det kan halde fram saker mot dei, blir det opplyst.

WADA-SJEF: Günter Younger. Foto: AFP

I tillegg til å snike seg unna via meldeplikta, hadde utøvarane ein tendens til å opphalde seg på vanskeleg tilgjengelege stader, høgt oppe i dei marokkanske fjella.

WADA har hatt ein alvorsprat med dei nasjonale antidopingstyresmaktene i landet (AMAD), som først vart oppretta i januar 2021.

– Vi har snakka med dei relevante partane, og vorte samde om at det er nødvendig med betre kommunikasjon og samarbeid for å betre testing utanfor konkurranse i Marokko, seier WADAs direktør for etterforsking Günter Younger i ei pressemelding.

AMAD har skrive eit forslag til ei lovendring, slik at Marokkos lover samsvarer med WADAs i framtida.