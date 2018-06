Utland sikret viktig kvalik-seier for Norge

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Seieren gjør at Norge avanserte forbi irene til 2.-plass i gruppen og beholder sin videre VM-skjebne i egne hender.

Hadde Norge tapt fredag, ville laget i praksis vært ute av kampen om gruppeseier, men laget gjorde jobben i Dublin.

Norge tok ledelsen etter 21 minutter da Utland headet Norge i føringen etter en corner av Guro Reiten.

Etter 60 minutter var det samme spiller som doblet Norges ledelse.

Scoringen kom etter frispark fra rundt 30 meters hold, og en godt plassert Utland fikk etter hvert satt ballen i nettet.

VIDEO: Utland setter inn mål nummer to.

Skapte lite

Norge var det klart beste laget og hadde flere store sjanser i løpet av oppgjøret. Hjemmelaget slet på sin side med å komme til målsjanser. Laget største og kanskje eneste målsjanse kom i begynnelsen av 2. omgang da hjemmelaget skjøt ballen i tverrligger.

Caroline Graham Hansen måtte ellers gå av banen mens hun så ut til å ta seg til baksiden av låret.

Den norske Wolfsburg-stjernen, som nylig ble operert for et fingerbrudd hun pådro seg i siste serierunde i Bundesliga, var en av kampens viktigste spillere og vil nok bli savnet om hun må stå over neste oppgjør.

Tirsdag kommer Irland til Stavanger. Det kan bli en helt avgjørende kamp med tanke på VM-spill.

– Vi visste det kom til å bli vanskelig. Til neste kamp tror jeg det blir større muligheter til å gjøre en enda bedre kamp, sier Maren Mjelde til NRK.

– Det blir annerledes med kamp nummer to, men vi vet at vi har kvaliteter i laget til å slå de på hjemmebane.

Må vinne

Norge bør nemlig vinne begge kampene mot Irland, pluss oppgjøret mot Slovakia i august. Dermed slipper de å være avhengig av seier over europamester Nederland i september.

Norge har vært med i alle verdensmesterskapene for kvinner hittil. Det første ble spilt i 1991 da Norge tapte finalen med 1-2 mot USA. Fire år senere ble Norge verdensmester i Sverige.