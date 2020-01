Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg visste at min styrke var i bakken. Jeg er så fornøyd, og så glad for at laget har prestert så bra, sier en lykkelig Therese Johaug.

Johaug var den store favoritten før den siste etappen av Tour de Ski, og hun hadde ingen problemer med å leve opp til det stempelet når sammenlagtkampen skulle avgjøres opp den stupbratte alpinbakken i Val di Fiemme.

Dermed tok hun sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski.

Johaug er langrennssportens beste bakkeklatrer, og det viste hun til de grader. Ingen var i nærheten å henge på, og til slutt gikk Johaug i mål 50 sekunder foran Heidi Weng.

Hun tok seg også tid til å hente et flagg på veien over mål.

Therese Johaug vinner Tour de Ski sammenlagt Du trenger javascript for å se video.

– Det er helt enormt det hun gjør i dag, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Det er noe av det beste vi har sett av henne. Det er så utrolig å gå en sånn bakke så lett og så godt, sier istemmer Torgeir Bjørn.

Johaug selv greide ikke å la være å sende et lite stikk etter at seieren var i boks.

– Det er litt moro å vinne når alle ekspertene sa at denne touren ikke passer meg, så jeg slo litt hardt tilbake, sier Johaug med et stort glis.

Hun sikter til at enkelte har påpekt at de to sprint-etappene i touren gjør at den kanskje ikke passer henne så godt.

– Det er en fantastisk følelse å passere målstreken og vite at du har vunnet touren, som var et mål for meg i år. Det jeg er mest fornøyd med er sprintene mine, og utviklingen jeg har hatt der synes jeg er artig, sier Johaug.

Mange mente at hun i realiteten avgjorde tour-sammendraget lørdag, da hun greide å ta seg til semifinalen i Tour de Skis andre sprint. Johaug er suveren på distanserenn, men hun pleier ikke å komme så langt i sprintene.

Johaug delte pallen med russiske Natalja Neprjajeva, som tok andreplassen, og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen

Med semifinaleplassen i går sikret hun seg et godt utgangspunkt foran dagens avsluttende etappe.

Johaug gikk Tour de Ski for første gang på fire år, og sier det var en herlig følelse å være tilbake.

– Jeg tenkte på det på slutten av bakken. Det er en rå følelse å gå her. Det er så mange folk som jubler og heier, og det er komisk når vi kommer i mål og ligger som slakt. Det er sikkert gøy å se på oss på tv-en, sier hun og humrer.

For første gang gikk avslutningsetappen som en fellesstart og ikke en jaktstart, og rekkefølgen i mål var derfor ikke lik den endelig resultatlisten. Russiske Natalja Neprjajeva tok andreplassen, mens Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen i sammendraget.