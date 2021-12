Klæbo var nemlig klart sterkest i avslutningen, og vant den 15 km lange fellesstarten i fristil.

Trønderen hadde full kontroll på rivalene den siste kilometeren, og holdt seg langt unna den typen trøbbel som kostet ham VM-gullet på femmila i mars.

– Det er klasseforskjell. Det er teknisk utklassing på slutten, konstaterer NRKs kommentator Jann Post.

– Klæbo kan du gi treski, han er med og kjemper om seieren uansett, sier ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Ubehagelig og vanskelig

– De to første rundene gikk ganske sakte. På de tredje runden ble farten skrudd litt opp, og jeg prøvde å være i front, for utforkjøringene er litt skumle i dag. På slutten tok jeg ikke sjansen på at vi skulle være to i den siste svingen, så jeg gikk bare for det, sier han i seiersintervjuet vist på TV3.

Selv om han så ut til å ha full kontroll, røper Klæbo at det holdt på å gå galt.

– Nedoverkjøringene var ekle, det var en runde der jeg holdt på å kjøre rett ut. Det var på hengende håret. Det var ubehagelig. Vanskelig. Men jeg prøvde bare å være sinnssykt fokusert og bare ha fokus på å stå godt på ski, sier han

SLIK AVGJORDE KLÆBO: Suveren på tredje etappe i Tour de Ski. Du trenger javascript for å se video. SLIK AVGJORDE KLÆBO: Suveren på tredje etappe i Tour de Ski.

Sterk OL-søknad av Røthe

Dermed styrket Johannes Høsflot Klæbo også sin sammenlagtledelse i Tour de Ski etter tre av seks etapper. Han leder nå 45 sekunder foran Pål Golberg, 47 foran Aleksandr Bolsjunov og 1.19 foran Iivo Niskanen.

Aleksandr Bolsjunov ble nummer to, mens Sjur Røthe ble nummer tre. Med det tok vossingen et langt steg mot OL i Beijing. Han er ikke blant de seks som allerede er tatt ut.

VIKTIG PALLPLASS: Sjur Røthe inntok seierspallen sammen med Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov, og meldte seg dermed på i OL-kampen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det betyr veldig mye. Han er på ingen måte klar for OL, men det betyr at Sjur Røthe melder seg på, sier Torgeir Bjørn.

– Dette var et kjempeløp. Jeg synes det, altså, sier Røthe til TV 3, og kommer med følgende innrømmelse:

– Det er lenge siden jeg har vært så nervøs. Jeg var uvel før start, og det er lenge siden, så det var godt å kjenne på.

Pål Golberg ble nummer ni på fellesstarten, der Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer 14, Emil Iversen 17, Didrik Tønseth 19, Erik Valnes 42, Harald Østberg Amundsen 53 og Even Northug 69.

Iversen tror han bryter touren

For Iversen var 17.-plassen paradoksalt nok en opptur. Normalt skulle han vært med og kjempet om pallplassene.

– Det føles bedre i dag, men det er et stykke under pari og ikke noe å kjøre med. Da blir det som fortjent. Men det blir i hvert fall noen verdenscuppoeng i dag, og det er lenge siden sist, sier han til TV 3.

Han garanterer imidlertid ikke at han stiller til start i lørdagens sprint,

– Jeg skal ikke fullføre touren, tror jeg. Det føles ikke som det er det riktige. Jeg må bare ta dag for dag, så får vi se, sier femmilsverdensmesteren til TV 3.