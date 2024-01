Utfor og super-G for kvinner i Garmisch-Partenkirchen er avlyst

Ida Lien kaprer den siste VM-plassen

Norges Skiskytterforbund bekrefter mandag i en pressemelding at Ida Lien har kapret den siste plassen under årets VM i skiskyting.

Det ble klart søndag ettermiddag etter at trenerteamet hadde gjort en samlet vurdering på hvem av de norske kvinnelige skiskytterne som er klar for verdensmesterskap. Fra før er fire jenter tatt ut, og nå er det klart at Ida Lien sikrer seg den siste og femte VM-plassen, står det i pressemeldingen.

– EM har vært fantastisk for Norge, og det er spesielt stas at vi har såpass mange forskjellige medaljevinnere. Kanskje har vi aldri før hatt en så sterk tropp til EM, skryter landslagssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde forteller at han synes uttaket er litt overraskende.

– Jeg hadde tatt ut Kirkeeide og ikke Lien, mye på grunn av Kirkeeides presentasjoner så langt denne sesongen. Kirkeeide hadde hatt godt av et VM hvor hun kunne lært mye på sikt, forteller Lunde til NRK.