NRK-eksperten som selv har vært toppsvømmer kan bare se for seg hvor surt det må være for USA-svømmeren.

– Det er så bittert som det kan bli. Helt unødvendig, og han kan bare klandre seg selv. Han viser at han ikke er oppdatert, sier Hetland.

OPPGITT: NRKs svømmeekspert Aleksander Hetland sier det er synd at Lochte får svi, men at det er viktig å opprettholde reglene. Foto: Nyhetsspiller

Utelukket fra all konkurranse

Lochte er utelukket fra all konkurranse fram til juli neste år for brudd på antidopingreglementet. Straffen kommer etter at Lochte i mai la ut et bilde av seg selv i sosiale medier. Der kunne man se svømmestjernen få intravenøs behandling. Det fikk USAs antidopingbyrå (USADA) til å etterforske saken nærmere.

Utestengelsen er på 14 måneder. Den gjelder fra 24. mai, som var datoen Lochte la ut det famøse bildet i sosiale medier. Bildet er fjernet fra 33-åringens Twitter- og Instagram-kontoer. Lochte tok ingen forbudte stoffer, men mengden intravenøst var over tillatt nivå, og han har akseptert straffen fra USADA.

– Han viser at han ikke kjenner reglene godt nok

– Det er synd for sporten, og ikke minst for Lochte selv, sier Hetland før han presiserer at dette ikke er snakk om doping, men klønete opptreden.

– Det er selvfølgelig ikke et forsøk på doping, og jeg tror heller ikke Lochte vil få ord på seg for å være en doper. Dette hadde ikke blitt noen sak om han ikke hadde lagt ut bildet på Instagram, og det at han gjør det beviser jo at han ikke er klar over at han gjør noe galt. Men samtidig viser han også at ikke kjenner reglene godt nok.

Dette bekreftet også Lochte selv på pressekonferansen etter at dommen ble kjent.

– Jeg burde visst bedre. Det er åpenbart at om jeg visste at dette ikke var lov så ville jeg aldri postet bildet på sosiale medier, sa Lochte.

Diktet opp ran

Det er ikke første gang at Lochte, som står med seks OL-gull, har skapt kontroverser. Under Rio-OL i 2016 diktet han opp en falsk forklaring til brasiliansk politi da han hevdet at han og tre lagkamerater ble ranet med pistol utenfor en bensinstasjon.

Videoopptak viste senere at de fire drev med hærverk, og at det var en sikkerhetsvakt som hadde brukt pistol mot svømmerne. Lochte ble utestengt i ti måneder for å forklare seg falskt.

For amerikaneren kan også neste OL nå bli problematisk. VM 2019 i Sør-Korea ryker, og når karantenen er ferdigsonet er det et år til lekene i Tokyo.

– Det må være strengt

– Nå er han en av verdens beste svømmere, og teoretisk sett vil han rekke den amerikanske uttagningen. Men det er klart det er uheldig å gå 14 måneder uten konkurranser, i tillegg til organisert trening. og det er mer problematisk i forhold til sponsorer som naturligvis helst vil se utøverne i konkurranser, mener Hetland.

NRK-eksperten ser ikke noen annen utvei enn harde straffer, selv når det ikke er forbudte stoffer med i bildet.

– Som idrettsutøver må man forholde seg til andre regler, og man er selv ansvarlig for hva man putter i seg. Det må være strengt for det er viktig at feil blir slått ned på. Ellers blir det vanskelig å håndheve reglementet, sier han.