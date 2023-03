Utenlandsk mannefall før femmila i Holmenkollen: – Det er slapt

Faktisk ligger det an til at kun 11 av de 30 beste i verdenscupen sammenlagt stiller til start i et av sesongens mest historiske renn.

– Femmila i Holmenkollen seks dager etter 50-kilometeren i Planica, er etter min mening «shit». Det er umulig å gjøre. Det er ikke mulig. Og å starte 16 dager med ni løp med en 50 km i mars i Holmenkollen, seks dager etter en 50 km i Planica i slutten av et VM, sier Federico Pellegrino til NRK.

Italieneren er nummer tre i verdenscupen sammenlagt, kun slått av Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg. Han har tatt tre pallplasser på distanse denne sesongen. Aldri før har han vært mer komplett som langrennsløper. Seks dager etter 10.-plassen på VM-femmila, er det imidlertid uaktuelt å gå samme distanse i Holmenkollen.

Holmenkollen – startende fra topp 30 Ekspandér faktaboks Her er oversikten over de som foreløpig skal gå lørdagens femmil i Holmenkollen: Johannes Høsflot Klæbo (1)

Pål Golberg (2)

Hans Christer Holund (4)

Didrik Tønseth (5)

Simen Hegstad Krüger (6)

Friedrich Moch, Tyskland (12)

Andrew Musgrave, Storbritannia (13)

Jules Lapierre, Frankrike (21)

Martin Løwstrøm Nyenget (22)

Clement Parisse, Frankrike (28)

Scott Patterson, USA (29) Disse stiller ikke til start: Federico Pellegrino, Italia (3)

Calle Halfvaarsson, Sverige (7)

Sjur Røthe (8) – sykdom

William Poromaa, Sverige (9) – sykdom

Ben Ogden, USA (10)

Michal Novak, Tsjekkia (11)

Richard Jouve, Frankrike (14)

Francesco De Fabiani, Italia (15)

Edvin Anger, Sverige (16)

Lucas Chanavat, Frankrike (17)

Perttu Hyvärinen, Finland (18)

Hugo Lapalus, Frankrike (19)

Sindre Bjørnestad Skar (20)

Antoine Cyr (23)

Renaud Jay (24)

Even Northug (25)

Emil Iversen (26)

Erik Valnes (27)

Håvard Solås Taugbøl (30) ... Iivo Niskanen (68) PS! Noen av utøveren er spesialsprintere og går sjelden distanserenn, eller velger å spare seg inn mot tirsdagens sprint i Drammen. Dette gjelder blant andre Jouve, Anger, Chanavat, Northug og Taugbøl.

Det var Pellegrino klar på da NRK møtte ham før VM:

– La oss se om alle utøverne vil gå. Hvis noen skal gå femmila i både VM og Holmenkollen, er jeg sikker på at de løperne ikke kommer til å gå blandet lagsprint og blandet stafett, som vi så i januar. Så en del ting utvikler seg ikke bra.

Pellegrino understreker at han snakker på egne vegne:

– Jeg vil gjerne gå alle løpene, for jeg liker å konkurrere og jeg trener for å være på mitt beste i alle løp, men jeg kan ikke. Jeg er ikke så sterk.

Rister på hodet

Heller ikke de nest beste utlendingene stiller til start i Oslo. Calle Halfvarsson og William Poromaa ble nummer fire og tre i Planica og er nummer syv og ni i verdenscupen. Førstnevnte lader opp til sprinten i Drammen på tirsdag, mens Poromaa er blitt forkjølet.

BRONSEVINNER: William Poromaa ble nummer tre på VM-femmila. Svensken gledet seg til å gå i Holmenkollen, men er blitt syk. Foto: Darko Bandic / AP

Pellegrino mener det er vanskelig nok å gå en VM-femmil, men at det blir enda tøffere når den påfølgende går i Oslo.

– Norge har nasjonal kvote, der de stiller med sju-åtte utøvere som ikke har konkurrert i 50-kilometeren uka før, klar til å kjempe med nebb og klør. Det er ikke lett, og kroppen min kan ikke gjøre det, sier Pellegrino.

Italienerens trener, Marcus Cramer, er sterkt kritisk til hvordan kalenderenser ut. Han stiller kun med én herre og én kvinne i Holmenkollen. Ingen av dem gikk fem- eller tremil i Planica. Han rister på hodet av opplegget til FIS.

Verken finske Iivo Niskanen eller Perttu Hyvärinen blir å se i Oslo:

– Alle utøverne elsker rennene i Norge og Holmenkollen er det mest legendariske, men jeg må innrømme at jeg ikke er klar etter Planica, sier Hyvärinen til NRK.

STAFETTHELTER: Iivo Niskanen og Pertty Hyvärinen bidro til finsk sølv på VM-stafetten. Ingen av dem går i Holmenkollen. Foto: Matthias Schrader / AP

Minst 19 av de 30 beste i verdenscupen blir ikke å se til start i Holmenkollen. Noen av dem satser hovedsakelig mot sprint, slik som Lucas Chanavat og Edvin Anger.

Musgrave: – Det er slapt

I tillegg til Pellegrino og svenskene, bekrefter amerikaneren Ben Ogden og tsjekkeren Michal Novak til NRK at de står over rennet. Begge kjemper om topp ti sammenlagt i verdenscupen.

Norges tropp i Holmenkollen Ekspandér faktaboks Herrer: Harald Østberg Amundsen

Iver Tildheim Andersen

Thomas Bucher-Johannessen

Pål Golberg

Hans Christer Holund

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Moseby

Martin Kirkeberg Mørk

Martin Løwstrøm Nyenget

Mattis Stenshagen

Didrik Tønseth Kvinner: Hedda Østberg Amundsen

Margrethe Bergane

Kristin Austgulen Fosnæs

Ragnhild Gløersen Haga

Nora Sanness

Marte Skaanes

Astrid Øyre Slind

Silje Theodorsen

Maren Wangensteen

Heidi Weng

Tiril Udnes Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Friedrich Moch (12) og Andrew Musgrave (13) er de best plasserte utlendingene i verdenscupen som deltar.

– For min del, så er Oslo femmil årets høydepunkt. Jeg skjønner ikke at andre ikke har lyst på det. Det er det råeste løpet vi går i løpet av året, sier Musgrave til NRK.

Briten skjønner sprinterne som prioriterer Drammen, men mener Pellegrinos argument ikke holder vann.

– Men man må klare å hente seg inn på seks dager etter en femmil, så tung er det ikke. Det er tre helger igjen, så man må klare å være litt på tur de dagene der. Det er litt slapt.

Musgrave ble syk under VM og plasserte seg langt bak medaljene på femmila. Han har ikke troen på at kroppen er i slag, men det var aldri aktuelt å droppe helgens renn.

– Jeg er ikke i god form, men det er så mange nordmenn som kan tenke seg å gå som aldri får den mulighet. Da må jeg nesten ta den.

Kalenderen må passe alle

Renndirektør i FIS, Michal Lamplot, sier dette til NRK:

– Det virker som om folk glemmer at langrenn ikke er alene. Vi kommer til Oslo med to andre disipliner i hopp og kombinert. Oslo-helgen er veldig viktig for disse disiplinene og det må passe inn i deres kalender også. En annen ting som påvirker når vi kommer til Oslo er at det er skiskyting uka etter. Det er veldig komplekst, sier Lamplot – og fortsetter:

– Ideelt sett hadde pausen mellom vært lengre og i fremtiden vil vi jobbe med Norges Skiforbund og andre nasjonale forbund for å finne den best mulige datoen i Holmenkollen, for det er et av de ikoniske arrangementene våre.