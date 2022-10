– Amnesty kritiserer alle, alltid. Men det er Amnestys rolle, sa utanriksministeren til NRK torsdag kveld.

I ein fersk rapport onsdag kom Amnesty med kritikk retta mot Huitfeldt. Dei grunngav det med at Arbeiderparti-regjeringa har vore for stille knytt til forholda migrantarbeidarar har i Qatar. Amnesty påpeika at dei hadde forventa meir av utanriksministeren.

– Det er ein del av den demokratiske diskusjonen som vi har. Dei trekkjer fram det som er negativt, og så fokuserer dei ikkje på dei lovendringane som har gått i rett retning. Eg trur aldri dei vil rose ein utanriksminister opp i skyene, svarer Huitfeldt på påstandane.

KLAR I TALEN: Huitfeldt meiner Arbeiderparti-regjeringa har vore aktive knytt til debatten om forholda migrantarbeidarar har i Qatar Foto: Terje Pdersen / NTB

Hevdar ho har gjort meir

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, uttalte til NRK at han mellom anna meiner utanriksministeren må vere veldig tydeleg i kritikken sin og presset sitt på Qatar, i tillegg til å krevje ein forbetra situasjon for migrantarbeidarane.

I mai i fjor stilte Huitfeldt sjølv eit skriftleg spørsmål til dåverande utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), der ho etterspurde kva ministeren hadde gjort for å «fremje norske syn på menneskerettane overfor Qatars styresmakter».

Den uttalen meiner Egenæs Huitfeldt ikkje har levd opp til sjølv. Det er utanriksministeren usamd i.

– De har gjort meir enn førre regjering?

– Ja, det meiner eg. Men så er det ein realitet at vi ikkje kvalifiserte oss for denne meisterskapen. Men eg har likevel teke kontakt med NFF (Norges Fotballforbund) for kva slags vern norske supporterar og skeive supporterar får i Qatar. Men det er klart det hadde vorte endå fleire nordmenn der om vi hadde kvalifisert oss, svarer Huitfeldt.

I sommar blei det kjent at Noreg hadde rekordhøg våpeneksport til Qatar i 2021, med våpen selt for 924 millionar kroner. På spørsmål om kva Huitfeldt tenkjer om at norske næringsinteresser har auka sidan ho vart minister, svarer ho:

– Det er ulike årsaker til det. Det er ingen som har innført sanksjonar mot Qatar, men det gjer at vi skal vere meir årvakne på korleis arbeidstakarars rettar blir varetekne. Det er forhold som vi tek opp med styresmaktene i Qatar.

– Svarer ikkje

NRK har vist Egenæs utsegnene til utanriksministeren. Han oppfattar det ikkje som om Huitfeldt svarer på Amnestys utfordring til henne, og regjeringa, om å vere meir tydeleg og offentleg kritisk til qatarske styresmakters behandling av migrantarbeidarar.

– Det er mogleg ho har teke opp desse spørsmåla i lukka møte, men det er det vanskeleg å finne spor av i offentlegheita. Viss norske styresmakter er opptekne av rettane til migrantarbeidarane, og vil motverke at qatarske styresmakter sportsvaskar bort overgrepa sine, må kritikken frå Noreg synast og høyrast i offentlegheita i Noreg og utanlands.

Amnestys krav til Qatar Ekspandér faktaboks I rapporten trekk Amnesty fram ti punkt som dei meiner Qatar må forbetre for å få skikk på svakheitene i den pågåande arbeidsreforma. Avskaffe tvangsarbeid.

Beskytte tenestearbeidarar.

Etterforske dødsfalla til arbeidarar og samtidig styrke arbeidarane sin beskytting mot arbeid i høg varme.

Styrke og utvide omfanget av arbeidarane sin «velferdsstandard»

Få ein slutt på kafala-systemet (eit system som regulerer utanlandsk arbeidskraft, der alle utanlandske arbeidarar må ha ein «sponsor» – typisk ein arbeidsgivar. Arbeidarane kan til dømes ikkje byte jobb utan løyve frå sponsoren).

Tillate fagforeiningar.

Auke minsteløna og styrke lønsbeskytting.

Handtere rekrutteringsmisbruk.

Styrke hjelpande mekanismar.

Kompensere tidlegare misbruk av arbeidarar.

Han meiner dette er noko Noreg både har rett og plikt til, og er ein viktig del av ein stats menneskerettsarbeid.

KRITISK: John Peder Egenæs er ikkje imponert over svaret til Huitfeldt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Viss sportsvasking med verdas største og mest sette idrettsarrangement møtast med stille diplomati, er det sportsvaskaren som vinn.

Politisk rådgivar i Amnesty, Frank Conde Tangberg, er hardare i kritikken av Huitfeldt etter å ha høyrt svara hennar. Han reagerte mellom anna på Huitfeldt sin kommentar om at Amnesty kritiserer alle, alltid.

– Eg er ganske forbausa over argumentasjonen her. Og skuffa over at ein utanriksminister frå Arbeidarpartiet ikkje har meir lyst til å stille opp for arbeidsfolk i Qatar. Det er merkeleg defensivt, skriv han på Twitter.

– Dette har vore den mest engasjerande offentlege debatten dei siste 18 månadene, men det har vore ein debatt som norske politikarar ikkje har vore veldig engasjert i. Dei to siste regjeringane har begge vore så å seie usynlege, utdjupar han overfor NRK.

Slik svarar utanriksministeren på denne kritikken:

– Det stemmer ikkje. Menneskerettar generelt og arbeidstakarrettar spesielt var blant tema då eg snakka med Qatars utanriksminister 16. november 2021, og då dåverande statssekretær i UD, Thune, møtte Qatars viseutanriksminister i Oslo 17. november 2021. Dette er også tema vi føl opp i FN. ILO og den internasjonale fagrørsla gjer eit viktig arbeid for å betre rettane til migrantarbeidarar. Vi har også etablert ein god dialog med Norges Fotballforbund, og eg har diskutert fotballforbundets engasjement i Qatar med president Lise Klaveness.