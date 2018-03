Ut mot maktkamp i Ski-Norge: – Store mangler og svakheter

Flere skikretser skal ha ønsket en omorganisering som blant annet innebærer at grenlederne fjernes fra det mektige skistyret.

Nå er det blitt satt en stopper for at den hemmelige prosessen tas videre på sommerens skiting etter sterk kritikk fra grenlederne selv i et skriv NRK har fått tilgang på.

– Vi har ønsket tilbakemeldinger fra hele Ski-Norge, det er vi i ferd med å få, og de kan tyde på at prosessen må omgjøres og at vi trenger bedre tid. Dermed blir det ingen sak, bekrefter Pål Angell Bergh, leder av Agder og Rogaland Skikrets, overfor NRK.

Han er en av tre personer har sittet i et utvalg med kretsene som oppdragsgiver. Etter det NRK forstår kommer initiativet opprinnelig fra skikretsene i Sør-Trøndelag, Buskerud samt Agder og Rogaland.

Kritikk fra grenlederne

I et brev til grenkomiteene i skikretsene, datert 22. februar, skriver grenlederne at konsekvensene av forslaget vil gi mer innflytelse til skipresidenten og den sentrale ledelsen av skiforbundet.

I samme skriv går de seks lederne i langrenn, alpint, hopp, kombinert, telemark og fristil hardt ut mot det de mener er et forsøk på maktovertakelse.

NRK har vært i kontakt med Torbjørn Skogstad, men lederen av langrennskomiteen ønsker ikke å kommentere saken.

Men i skrivet er krtikken til prosessen tydelig:

«Grenkomiteene i NSF mener at denne utredningen er gjennomført på en ikke verdig måte for Ski-Norge og notatet har så store mangler og svakheter at det ikke er egnet som grunnlag for beslutning. Manglende åpenhet til prosessen gjør at denne ikke kan behandles, og de som skal gjøre beslutningen får/har ikke rimelig mulighet for å sette seg inn i saken i forkant».

– Vi har jobbet på vegne av kretsene. Prosessen videre hadde vært å inkludere alle berørte parter, men vi valgte å stoppe prosessen nå og ikke på et senere tidspunkt, er Berghs kommentar til kritikken.

Etter det NRK forstår skal forslaget om å fjerne grenlederne fra skistyret ha kommet etter fjorårets VM i Lahti.

Møte torsdag kveld

Pål Angell Bergh svarer «både ja og nei» på spørsmål om brevet er en av årsakene til at det nå ikke vil bli fremmet forslag om endringer på sommerens skiting innen fristen fredag.

– Det har kommet innspill fra kretser og grenledere som følte seg veldig berørte her. Nå vil vi gjerne vente med et eventuelt forslag. Det er en del misforståelser ute og går. Vi ønsket å få hele Ski-Norges syn på hvordan skiforbundet er organisert. Det skal vi også gjøre, men vi må bruke lengre tid.

– Føles det som en nedtur at det ikke blir noen sak på skitinget i sommer?

– Nei, jeg syns vel ikke det. Vi har åpne og demokratiske prosesser. Det må komme i første rekke, sier Bergh.

Alle kretslederne samles til møte torsdag kveld. Der vil Bergh og hans gruppe foreslå å nedsette et større utvalg for eventuelt å fremme en sak inn mot neste skiting i 2020.

– Det er blant annet kretslederne som må ta stilling til veien videre, sier han.

Skistyret:

Erik Røste (president)

Eva Tine Riis-Johannessen (visepresident)

Tove Moe Dyrhaug (styremedlem)

Audun Grønvold (styremedlem)

Toril Skaflestad (styremedlem)

Charles Tøsse (styremedlem)

Rigmor Aasrud (styremedlem)

Line Heitmann (styremedlem, ansattes representant)

Grenledere: