For på fellesstarten på 15 kilometeren huskes av de fleste for tette svinger, smale partier, tidvis høy fart – og hele 86 mann til start. Tidvis så løpet kaotisk ut. I enkelte av svingene måtte flere løpere langt utenfor løypene.

Johannes Høsflot Klæbo delte andreplassen med sin arge rival, Aleksandr Bolsjunov til slutt. Han bekrefter at det var en nestenulykke mellom de to.

– Ja, Bolsjunov var utenfor og var nesten så vidt at han kjørte meg ut der, men han sa jo «sorry» underveis, så det var et uhell der, sier den norske skistjernen til NRK.

PALLEN: Sergej Ustjugov, Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov, her etter rennet i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men andre var – i motsetning til Klæbo – sterkt kritiske til både løyper og andre konkurrenter.

Blant dem Simen Hegstad Krüger. Lyn-løperen er blant de sterkeste norske sammenlagtkortene og ble til slutt nummer ti, ti sekunder bak Ustjugov i mål.

– Det var en slåsskamp ut av en annen verden uti der i dag, sier Krüger til TV 2.

Han forteller at han i enkelte perioder av løpet havnet langt bak og at det ikke var noe særlig å gå skirenn. Krüger er glad det gikk såpass bra som det gjorde for egen del, uten at han havnet i noe uhell.

– Det var mye armer og bein bak i feltet. Jeg føler det ikke er verdig å ha vrdenscup i fellesstart i en sånn løype. Det er ikke mye som minner om skigåing, sier han til kanalen.

– Mange som ikke har selvinnsikt

Det er ikke bare løypene som irriterte Krüger, men også konkurrenter. Han ønsker ikke å nevne navn, men han mener det er mange som er altfor ivrige uten at de klarer å være helt der fremme til slutt.

Han sier også til TV 2 at det ikke nytter «å være gentleman, men heller ha spisse albuer» i et slikt felt.

Han får støtte av Emil Iversen. Trønderen leverte også varene i Tour de Ski-åpningen og ble nummer fire, bare 7,2 sekunder bak Ustjugov.

– Det er smalt og det er mange som ikke har selvinnsikt som er med å går, og da blir det litt kamp om plassene når det går litt rolig.

Russisk monsterrykk

Hvis man ser bort i fra nestenuhell og utøvere som ble irritert av hverandre, ble ikke fellesstarten i Lenzerheide spennende før det gjenstod noen få kilometer. Frem til da hadde det store feltet stort sett ligget samlet.

For med to kilometer igjen, bestemte Sergej Ustjugov seg for at nok var nok. Russeren klemte til, fikk en luke til resten, og ingen klarte å svare. Luken holdt seg helt til mål.

– Ikke en diskusjon vi har brukt energi på

Til slutt kunne han slippe jubelen løs noen meter fra mål for både seier og en solid opptur etter en bekmørk generalprøve til Tour de Ski. For bare en snau uke siden ble nemlig Ustjugov slått ut allerede i sprintprologen i Planica.

– Det var rett og slett en som var bedre. Ustjugov har prøvd seg i touren før og vunnet den. Han er en vi frykter og regner med er i sammendraget hele tiden, vurderer allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

Nossum avviser at det var en diskusjon om de to norske sammenlagthåpene, Iversen og Klæbo, skulle følge.

– Det er ikke en diskusjon vi har brukt energi på. Målet er å være med hele tiden, så de er ikke med fordi de ikke klarer det i dag. Så starter Tour de Ski virkelig i morgen, sier landslagstreneren.