Ustjugov: – Jeg er dobbelt så sterk på grunn av dem

Ustjugov har virket ustoppelig så langt i årets Tour de Ski. Russeren står med tre av tre mulige etappeseirer før onsdagens

Aleksander Legkov er en av de utestengte russerne. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det har ingen andre løpere klart tidligere.

– Jeg er sterkere nå, sier han og sier at mye av årsaken til dette er utestengelsen av de seks russiske løperne fra Tour de Ski, deriblant Aleksander Legkov og Jevgenij Belov.

– Jeg er dobbelt så sterk på grunn av dem, de er min motivasjon, sier han til NRK.

– Vil gjøre alt

Tirsdag var han nok en gang sterkest på en dramatisk 20-kilometer med skibytte, og han leder nå med halvminuttet på rivalen Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg ville virkelig vinne den etappen.

Nå har russeren selv fått troen på at han faktisk kan utfordre nordmannen i kampen om sammenlagtseieren i Tour de Ski. Han innrømmer likevel at han på forhånd var usikker på om han kunne utfordre Johnsrud Sundby.

– Jeg må se hvordan jeg får restituert etter tirsdagens løp, men jeg vil gjøre alt for å stå på toppen av podiet til slutt, forteller han.

Tour de Ski, menn (3 av 7 etapper): Ekspandér faktaboks 1) Justjugov 1.14.34,6 timer, 2) Sundby 0.29,5 min. bak, 3) Harvey 1.09,3, 4) Cologna 1.25,4, 5) Hellner 1.42,4, 6) Iversen 1.44,5, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 2.01,7, 8) Hegstad Kruger 2.09,5, 9) Manificat 2.10,9, 10) Tønseth 2.13,2. Øvrige norske (topp 30): 13) Dyrhaug 2.22,8, 15) Røthe 2.26,2, 17) Holund 2.36,6.

– Er ikke verdens beste

Det får Martin Johnsrud Sundby til å trekke på smilebåndet.

– Hva ellers skal han si? At han ikke skal gi alt for å vinne, sier Sundby, som presterte å gå feil på tirsdagens 20-kilometer.

– Jeg skulle gjerne ha tatt denne seieren, men jeg er ikke verdens beste skiløper for tiden. Det er det en russer som er, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

– Det var evneveik skigåing da jeg gikk feil. Det gikk greit å komme seg opp i teten igjen, men krisen var at jeg ikke fikk gått om bonussekunder i spurten som var like etter at jeg gjorde min tabbe.

Tour de Ski i dag: Onsdag er det 10 km fri teknikk jaktstart for kvinner fra kl 11.25. 15 km fri teknikk jaktstart, menn begynner kl 12.35.

Sundby går feil på stadion Du trenger javascript for å se video.