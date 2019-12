Ustjugov kan bli pappa under touren, men reiser neppe hjem: – En annen kultur

5. januar avsluttes Tour de Ski med klatreetappen i Alpe Cermis. Russiske Sergej Ustjugov er blant de heteste kandidatene til å vinne sammenlagt, i så fall for andre gang.

Så er planen å komme seg hjem til Russland så fort som mulig. Rundt 10. januar skal han nemlig bli far. Og han håper definitivt at det heller blir senere enn før.

Uansett er han innstilt på å fullføre touren. Via tolken på det russiske landslaget sier Ustjugov til NRK at han er 90 prosent sikker på at han ikke reiser hjem selv om barnet kommer ei uke før termin.

– Han venter på å dra hjem for å være sammen med kona si, Jelena Soboleva. Vi håper barnet ikke kommer før Tour de Ski er over, men jeg er helt sikker på at Sergej uansett fullfører, sier Ustjugovs tyske trener Markus Cramer til NRK.

– Idretten først

– Så kona er forberedt på å gjøre dette på egen hånd?

– Hun vet dette, og er klar til å gjøre det alene. For Sergej kommer idretten først. Familie også, men først sport og så familie.

Kontrasten til det som er blitt vanlig blant norske idrettsutøvere er stor. Johannes Thingnes Bø tar pause fra verdenscupen i skiskyting i flere uker i januar for å være med på fødsel.

PRIORITERER FØDSEL: For Johannes Thingnes Bø er det helt aktuelt å gå glipp av fødsel. Foto: Fredrik Sandberg/TT / Fredrik Sandberg/TT

– Det er den aller største måneden, så å gå glipp av den er jo kjedelig, men når man sammenligner den med en fødsel, blir det liksom ikke så viktig, har Thingnes Bø sagt til NRK.

– Det er en annen kultur i Russland. De får barn mens de er yngre, og familien hjemme – bestemødre og bestefedre – vil bidra alt de kan og være sammen med barna, forklarer Cramer.

På reise 260 dager i året

Jelena Soboleva er selv landslagsløper i langrenn, og en av flere på det russiske laget som har valgt å legge inn en svangerskapspause i den pågående mesterskapsfrie sesongen.

Planen er at hun skal satse videre allerede neste vinter. Ifølge Cramer ligger de russiske langrennsløperne på rundt 260 reisedager i året. Likevel blir det ingen reisende barnehage.

– Vi prøver å finne barnepassere. I Russland er det organisert. Barna blir hjemme med bestemødre og bestefedre, sier den tyske treneren.

– Finnes ting som er større

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum venter i likhet med Ustjugov barn. Nossum og kona Melina Meyer Magulas blir etter planen ikke foreldre før i mai.

Men hadde barnet kommet i skisesongen, hadde uansett Nossum falt ned på motsatt konklusjon av Ustjugov.

– Det kan jeg bekrefte 100 prosent. Det hadde ikke vært en diskusjon. Det er ting som er større enn 15 km skøyting i Toblach og sånne ting.