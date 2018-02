Ustjugov, skiskytteren Anton Sjipulin og skøyteløperen Viktor An gir ikke opp OL-håpet. Nå ber trioen og 29 andre russere CAS-domstolen om å overprøve IOC, slik at de får gå i OL.

IOC nekter å utvide invitasjonslisten over russere som er velkommen i Pyeongchang-OL, men nå håper altså de 32 utøverne å få delta i OL etter en ekspressbehandling i CAS.

Idrettens voldgiftsrett starter trolig OL-høringen allerede onsdag.

En beslutning fra CAS vil komme så raskt det lar seg gjøre, heter det i en pressemelding. Muligens fredag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sjipulin er en av de 32 som får prøvd saken sin på nytt for CAS-domstolen. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Hastverk

Men det begynner å haste for Ustjugov. Mennenes 30 km med skibytte er allerede søndag.

Kun utøvere som IOC mener beviselig er rene har fått invitasjon til årets vinterleker, og det vakte stor oppsikt i Russland da langrennsstjernen Ustjugov ikke var blant disse.

– Deprimerende nyheter, het det i en uttalelse fra president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

I forrige uke ble en rekke russere, deriblant Aleksandr Legkov, frikjent av CAS-domstolen, uten at IOC valgte å åpne for flere invitasjoner til OL.

Strenge krav

Verken Sergej Ustjugov eller Anton Sjipulin er nevnt i McLaren-rapporten som er bakgrunnen for utestengelsen av Russland fra OL.

Kravene som IOC stiller til de russiske utøverne som får delta i OL under nøytralt flagg er imidlertid svært strenge. Utøverne har vært gjennom omfattende tester og blir omtalt som «rene utøvere».

Russland er anklaget for omfattende statsstøttet doping under Sotsji-OL i 2014. Den internasjonale olympiske komité har likevel invitert 169 russiske idrettsutøvere til vinterlekene i Pyeongchang.

De som er klarert for OL i Sør-Korea, må gå under «OAR»-betegnelsen som står for «Olympiske aktive fra Russland».