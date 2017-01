Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det gikk bra i begynnelsen. Da hadde jeg bra driv. Men så vil ikke beina mine noe mer. Da blir det en tung dag, sier Martin Johsrud Sundby.

Nordmannen startet 30 sekunder bak tour-leder Sergej Ustjugov på dagens 15-kilometer jaktstart, og spiste sekund på sekund i starten av rennet.

Men mot slutten av løpet fikk han det tyngre.

– En liten overraskelse

I stedet for å hente inn mer tid, begynte avstanden igjen å øke mellom Ustjugov og Sundby. Til slutt kom han i mål 37.2 sekunder bak Ustjugov, altså mer enn han startet med. Alex Harvey tok tredjeplassen.

Sundby er nå 42,2 sekunder bak russeren i sammendraget. Det overrasker Ustjugovs trener Markus Cramer.

– Jeg trodde Martin skulle ta ham igjen og at de ville gå sammen. Det er en liten overraskelse for meg at det ikke skjedde. Det er sterkt av Sergej, som gjør et veldig godt renn, sier han.

Dagens pall besto av (f.v) Sundby, Ustjugov og Alex Harvey. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Ser ut til å takle alt

Sundby medgir at etappen endte ganske så motsatt av hvordan han hadde sett den for seg.

– Det var her jeg skulle hente inn litt, men jeg og dette stedet er ikke helt bestevenner, sier han, og sikter til dagens løype.

Ustjugov har vært helt i egen klasse så langt i årets tour og står med fire strake seiere. Det store spørsmålet er hvordan han klarer seg i den avsluttende monsterbakken på konkurransens siste dag.

– Akkurat nå er favorittstempelet på denne russeren, som ser ut til å takle absolutt alt, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Sundby kan ikke annet enn å si seg enig i at russeren er favoritt.

– Han er beintøff, denne russeren, fastslår han.

- Jeg og Oberstdorf er ikke bestevenner