Den 203,5 kilometer lange etappen med målgang i Pau ble nok en parademarsj for tyske Marcel Kittel. Det tyske hurtigtoget var suveren i målbyen og tok sin femte seier.

Det så nesten ut som en reprise fra tirsdag. Kittel startet spurten senest av alle, men kom først i mål.

– Han starter langt bakfra. Han er helt fantastisk sterk, det er nesten umulig å slå Kittel om dagen, sier Lars Petter Nordhaug.

– Han gjør alt perfekt her. Alt stemmer, kommenterer Nordhaug.

Kittel: Som å spille Tetris

Mens konkurrentene nærmest stopper mot slutten dundrer Kittel forbi én etter én.

– Det er utrolig. Noen ganger er sykling som å spille Tetris. Brikkene skal passe sammen, og nå er alle linjene perfekte, sier Kittel i seiersintervjuet.

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) ble nummer to, mens Boasson Hagen ble nummer tre. Da nordmannen passerte målstreken så de tut som han jublet, men han ble slått igjen.

– Jeg hadde ikke nok fart på slutten, Kittel kom fort der. Jeg hadde et håp om at det skulle holde, men jeg så at det ikke gikk da streken kom, sier Edvald Boasson Hagen til TV 2.

SUVEREN: Quickstep-Floors' Marcel Kittel. Foto: Philippe Lopez / AFP

Bodnar gikk solo

Det var ikke kjørt veldig lenge før onsdagens brudd ble etablert. Marco Marcato (UAE), Frederik Backaert (Wanty) og Bora Hansgrohes Maciej Bodnar kom seg av gårde. De holdt sammen inntil det gjensto snaue tre mil. Da forsøkte Bodnar å gå solo.

– Han er en vanvittig god temporyttter. I medvinden er det litt lettere å holde unna også, sa Lars Petter Nordhaug i NRKs radiostudio da han rykket til.

Bodnar gjorde et ærlig forsøk, men han ble hentet inn like før mål. Dermed lå alt til rette for Kittel, som viste seg fram for femte gang i år ...