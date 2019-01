Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

1051.

Det er antall dager siden sist Therese Johaug kjente på følelsen av å tape et distanserenn på snø. I mars 2016 vant Ingvild Flugstad Østberg 10-kilometeren i Ski Tour Canada. Johaug kom på 6. plass. Siden har hun ikke tapt.

Therese Johaug har vært i det umulige hjørnet, og i Ulricehamn lørdag var hun atter en gang raskest.

Hun smadret konkurrentene på den svenske snøen, og vant med 22 sekunder.

– Det var helt rått å gå her. For en stemning! Det var mesterskapsfølelse, med bållukt, og folk overalt. Jeg er helt sjokkert, jeg, sa Therese Johaug til NRK rett etter at seieren var sikret.

– Kan noen slå deg i år?

– He he, jeg kommer til å tape snart. Det kan skje fortere enn man aner. Det er mange skirenn igjen, så mulighetene er der. Det kan fort skje i VM, for da er det litt fellesstarter og sånn. Det er annerledes, sier Johaug.

Bare tapt i sprint

Det er altså over tusen dager siden sist Johaug tapte, hvis man ikke regner med sprinten på Lillehammer i desember.

SIST TAP: Dette var sist gang Therese Johaug tapte et distanserenn på snø. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det hører selvsagt med til historien at Johaug har stått utenfor langrennssirkuset på grunn av dopingdommen, men denne sesongen har hun vært helt overlegen.

Hun vant to løp i sesongåpningen på Beitostølen, samt 10-kilometeren både i Ruka og på Lillehammer. Jaktstarten der ble lett match, og Charlotte Kalla var over minuttet bak på 15-kilometeren på Beitostølen i desember. I Davos ble hun nummer én. I Otepää ble hun nummer én.

Og i Ulricehamn ble hun nummer én, hennes 50. verdenscupseier.

– Ingen slår Therese Johaug denne sesongen. Hun går fortest av alle, også på slutten, utbrøt kommentator Jann Post.

Hun imponerte også NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn med avslutningen på 10-kilometeren.

– Det er overraskende. Lettpartiet er der hun har vært dårligst tidligere, nå går hun faktisk fortere enn konkurrentene inn mot mål. Da skal det bli vanskelig å slå henne, sier Bjørn.

Det var også vinneren fornøyd med selv.

– Jeg plukket sekunder både i bakker og på de flate partiene. Jeg er veldig godt fornøyd med det. Jeg kjenner jeg har en kropp som fungerer bra, og som går lett. Da er det gøy å gå skirenn, sier hun.

Kanonløp av Uhrenholdt Jacobsen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen viste også gammel storhet i de svenske løypene.

Hun hamret til fra start, og lå på skuddhold til Johaug gjennom hele løypa. Hun tok en overlegen ledelse i mål, men svenske Ebba Andersson kom lynraskt på slutten.

Det ble noen ulidelige sekunder da den svenske kvinnen kom inn på oppløpet, men hun kom akkurat for sent til å knipe ledelsen fra Uhrenholdt Jacobsen. Dermed ble det dobbelt norsk.

– Det var hyggelig å få gjensyn med pallen. Jeg må ærlig si at jeg har venta på det. Jeg trodde jeg skulle få det til før, men det er bedre sent enn aldri. Det har vært noen gode økter på trening, så det har bare vært om å gjøre å få det til i renn, sier Uhrenholt Jacobsen.

Hun forteller at hun fikk tips om at hun måtte tørre å åpne hardt.

– Så da prøvde jeg på det i dag, og det fungerte. Det som betyr mest er at jeg får bekreftet følelsen jeg har hatt på trening, sier hun.

Therese Johaug var også imponert over lagvenninnen.

– Det er kjempebra. Hun har gått gode skirenn før, og det er morsomt at hun tar steget opp på pallen. Det trenger vi virkelig med tanke på stafetten og lagfølelsen. Det sier noe om styrken i laget vårt, sier Johaug.

I morgen er det stafett som står på programmet. Den starter kl. 11.10.