Usikre før EM: – Ikke mye som taler for norsk gull

Søndag starter fotball-EM når Norge møter Nederland kl. 18.00. Her kan du lese deg opp og se hvilke spådommer NRK-ekspertene har for mesterskapet.

Se full kampoversikt, oversikt over TV-kampene og Norges tropp lengre nede i saken!

Lise Klaveness, NRKs fotballekspert

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Min gullfavoritt:

– Frankrike.

Slik ender det for Norge:

– Sølv. Norge har egentlig ikke prestert noe som tilsier at de er større favoritter til å spille finale enn mange andre, men jeg mener de har potensiale til det.

Dette taler for at Norge lykkes:

– 1. En veldig god keeper. 2. Kreative krefter på topp som få andre lag har. 3. En vinnerkultur i gruppen, selv om det er lenge siden det forrige gullet.

Dette taler for at Norge ikke lykkes:

– Norge mangler klare førstevalg i flere viktige posisjoner, som midstopper og dyp midtbane. Håpet er at noen trer frem og gjør det bra her likevel. I tillegg har Norge fremstått sårbare på sidene defensivt. Fremover er det en stund siden angrepsspillerne våre har scoret, og de er nødt å få det beste ut av dem.

Spilleren jeg tror kommer til å briljere:

– Caroline Graham Hansen blir EMs store spiller, tror jeg. I tillegg ber jeg alle følge med på Ramona Bachmann på Sveits. Hun er kul å se på. En fotrapp driblespiller.

Tom Nordlie, NRKs fotballekspert og kommentator under EM

Foto: NRK

Min gullfavoritt i EM:

– Frankrike.

Slik ender det for Norge:

– Hvis jeg tipper med hodet, går Norge til kvartfinalen, kanskje semifinalen. Hvis jeg tipper med hjertet går de til finalen.

Dette taler for at Norge lykkes i EM:

– Noe av det viktigste er å få ut det beste av Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde og Ingrid Hjelmseth.

Det kan også ha mye å si hvis Norge får en god start. Det er litt generasjonsskifte og nye spillere, og da kan selvtillit ha mye å si.

Akkurat nå er det ikke så veldig mye som taler for et norsk gull, men går de videre fra gruppespillet kan alt skje. De har en tendens til å heve seg etter hvert.

Dette taler for at Norge ikke lykkes:

Eugénie Le Sommer blir god for Frankrike i EM, spår Nordlie. Foto: NELSON ALMEIDA / Afp

– Norges gruppe er så jevn og tøff at det er små marginer mellom suksess og fiasko. Derfor kan det faktisk skje at Norge ryker ut allerede i gruppespillet.

Når det gjelder selve spillet frykter jeg at Norge kan bli for smale i forsvarsspillet sitt når motstanderne angriper hurtig. Vi må også få nok bredde fremover slik at vi kan utnytte Ada Hegerbergs ferdigheter i større grad.

Spilleren jeg tror kommer til å briljere i EM:

– Hvis jeg ikke skal ta en norsk, så blir det Eugénie Le Sommer på Frankrike. Hun kan spille både ving og spiss, og ble toppscorer i den franske ligaen sammen med Ada Hegerberg.

TV-kamper fra fotball-EM Ekspandér faktaboks Søndag 16.7. Nederland - Norge 18.00 – NRK1

Søndag 16.7. Danmark - Belgia 20.45 – NRK2

Mandag 17.7. Italia - Russland 18.00 – TV 2 Sportskanalen

Mandag 17.7. Tyskland - Sverige 20.45 – TV 2 Sportskanalen

Tirsdag 18.7. Østerrike - Sveits 18.00 – NRK2

Tirsdag 18.7. Frankrike - Island 20.45 – NRK2

Onsdag 19.7. Spania - Portugal 18.00 – TV 2 Sportskanalen

Onsdag 19.7. England - Skottland 20.45 – TV 2 Sportskanalen

Torsdag 20.7. Norge - Belgia 18.00 – TV 2

Torsdag 20.7. Nederland - Danmark 20.45 – TV 2 Sportskanalen

Fredag 21.7. Sverige - Russland 18.00 – NRK2

Fredag 21.7. Tyskland - Italia 20.45 – NRK3

Lørdag 22.7. Island - Sveits 18.00 – TV 2 Sportskanalen

Lørdag 22.7. Frankrike - Østerrike 20.45 – TV 2 Sportskanalen

Søndag 23.7. Skottland - Portugal 18.00 – NRK1/NRK2

Søndag 23.7. England - Spania 20.45 – NRK2

Mandag 24.7. Belgia - Nederland 20.45 – TV 2 Sporskanalen

Mandag 24.7. Norge - Danmark 20.45 – TV 2

Tirsdag 25.7. Russland - Tyskland 20.45 – NRK3

Tirsdag 25.7. Sverige - Italia 20.45 – NRK2

Onsdag 26.7. Island - Østerrike 20.45 – TV 2 Zebra

Onsdag 26.7. Sveits - Frankrike 20.45 – TV 2 Sportskanalen

Torsdag 27.7. Portugal - England 20.45 – NRK2

Torsdag 27.7. Skottland - Spania 20.45 – NRK3

Lørdag 29.7. Kvartfinale Vinner B - Toer A 18.00 – NRK1/NRK2

Lørdag 29.7. Kvartfinale Vinner A - Toer B 18.00 – NRK2

Søndag 30.7. Kvartfinale Vinner D - Toer C 18.00 – TV 2 Sportskanalen

Søndag 30.7. Kvartfinale Vinner C - Toer D 20.45 – TV 2 Sportskanalen

Torsdag 3.8. Semifinale Vinner kvartfinale 1 - Vinner kvartfinale 4 18.00 – TV 2 Sportskanalen

Torsdag 3.8. Semifinale Vinner kvartfinale 2 - Vinner kvartfinale 3 20.45 – TV2 Sportskanalen

Søndag 6.8. Finale 17.00 – NRK1