Usikkert om VM-kvaliken blir vist på TV – ber UEFA om å stille krav

Tirsdag skal det norske landslaget spille sin andre kvalifiseringskamp på veien mot VM-billett til mesterskapet i Australia og New Zealand i 2023. Men slik det ser ut nå, kommer ikke norske fans til å kunne følge kampen mot Kosovo.

Fotballforbundet i Kosovo sliter nemlig med å lande en avtale som gjør at kvalikkampen blir filmet og produsert til TV. Dermed tyder mye på at NRK, som sender Norges hjemmekamper og er NFFs samarbeidspartner, ikke får vist kampen som planlagt.

– Vi synes det er synd at det så tett opp mot kampstart ikke er avklart, for nå er ingen alternative muligheter lenger mulig, sier Knut Kristvang i NFF.

USIKKERT: Knut Kristvang i Fotball Media synes det er vanskelig å forholde seg til usikkerheten om Kosovo-kampen blir produsert eller ikke. Foto: Berit Roald / NTB

Han er daglig leder i Fotball Media og har hatt dialog med forbundet i Kosovo helt siden kvalifiseringsgruppene ble trukket. Han har stadig fått beskjed om at «de jobber med saken».

– Jeg vet ikke hvorfor de har utfordringer med å produsere kampen. Vi har forsøkt å få til en bytteavtale med forbundet i Kosovo, slik at vi kan bytte signal og få vist kampen i Norge, men det har vi ikke fått til, sier Kristvang.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra Kosovos fotballforbund til denne saken.

– Bør være en selvfølge

Landslagsspiller og LSK Kvinner-kaptein, Emilie Haavi, prøver å ikke tenke for mye på TV-utfordringen dagen før kamp, men erkjenner at det er trist om en så viktig kamp ikke blir vist noe sted.

– Det er selvfølgelig veldig synd. Vi ønsker jo å få vist oss frem for det norske publikum, sier hun.

HÅPER: Emilie Haavi og Martin Sjögren håper TV-utfordringen blir løst før kampstart tirsdag. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Landslagssjef Martin Sjögren er hakket mer kritisk.

– Jeg synes det bør være en selvfølge at alle våre kamper skal sendes på TV, så det er klart at det er en skuffelse om den ikke blir det. Men jeg vet at vi har representanter som jobber med det, og jeg håper vi kan finne en løsning innen kampstart kl. 19.

En endelig avklaring kommer trolig tirsdag morgen.

NFF kontaktet UEFA

Mandag har NFF kontaktet det europeiske fotballforbundet (UEFA) for å klargjøre om UEFA forventer at nasjonene skal produsere kvalifiseringskampene. Foreløpig har de ikke fått noe svar.

– Det er ikke en klar og definert forpliktelse i dag slik vi ser det, men jeg tenker at i 2021 så burde alle kvalifiseringskampene til mesterskap blitt produsert. Det er vi opptatt av og det kommer vi til å jobbe med fremover. Vi jobber for at det blir et krav på sikt, sier Kristvang og legger til:

– En minimumsproduksjon burde vært en del av forutsetningene for kvaliken, på samme måte som at det stilles krav til arena og treningsfasiliteter.

Haavi er derimot usikker på om et UEFA-krav er rett vei å gå for kvinnefotballen.

– Det hadde selvfølgelig vært bra det. Samtidig så må man håpe at interessen er såpass stor at det er noe man kan få til å prioritere uten at det skal være noe som er vedtatt og skrevet ned. Så det må være målet vårt, sier hun.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra UEFA, men forbundet har ikke svart på henvendelsen.