Før Paralympics var Skarstein trukket frem som et av Norges største medaljehåp, men foreløpig har det vært stang ut for 29-åringen. Først falt hun på trening, og brakk både ski og stav. Søndag måtte hun bryte 12-kilometeren etter fall.

– Det vi merker er at snøen endrer seg fryktelig fort. Fra en runde til neste runde har snøen endret seg, og da må du gå svingene i utforbakkene på en annen måte enn det du gjorde sist, sier Skarstein.

Bildene fra Paralympics viser at utøverne sliter i tung, våt snø. Skarstein forteller at det er svært vrient å forholde seg til.

– Jeg kjenner at jeg er hakket mer forsiktig enn jeg ville vært hvis jeg får trygg på hvordan jeg ville løse det, samtidig som jeg prøver å gå så offensivt som jeg kan.

SLITER UTFOR: Endringer i snøen gjør at Skarstein må være mer forsiktig i utforkjøringene for å unngå nye fall. Foto: Carl Recine / Reuters

– Det er irriterende

Onsdag var dagen for å revansjere søndagen, men allerede i prologen på sprinten kunne det vært slutt. Skarstein ramlet for tredje gang under mesterskapet.

– Jeg prøvde å være så offensiv som mulig, men det er så lite som skal til før du skjærer ut. Det er krevende forhold å gå på. Vi gjør så godt vi kan. Løser jeg ikke oppgaven optimalt så det er ikke godt nok.

Hun kom seg videre fra prologen tross fallet, og helt til semifinalen, men der holdt en fjerdeplass akkurat ikke til å ta seg til finalen. 29-åringen legger ikke skjul på at tålmodigheten settes på prøve.

– Det er irriterende, siden jeg føler meg i veldig god form, sier Skarstein.

Én mulighet igjen

MEDALJEHÅP: Birgit Skarstein. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Skarstein vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Men det var ikke før i februar at Skarstein for første gang kunne innta den gjeveste plassen i et verdenscuprenn. I finske Vuokatti vant 29-åringen 5 kilometeren.

Lørdag har Skarstein sin siste mulighet til medalje i Paralympics. Da venter nettopp favorittdistansen 5 kilometer klassisk sittende for 29-åringen.