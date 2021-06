Usikker på om han rekker OL

Syklisten Sven Erik Bystrøm pådro seg seks brudd i ryggen under NM i Kristiansand søndag. Til NRK forklarer han fallet som veldig tilfeldig.

– Jeg kjørte på en flaske og mistet kontroll på sykkelen på grunn av det. Jeg var på vei ned i grøfta, men så treffer jeg en stolpe. Det hadde ingenting med regnværet å gjøre, sier Bystrøm.

Videre forteller han at han føler seg ganske forslått.

– Jeg føler ikke at jeg har brekt noen bein egentlig, det føles mer som slagskader. Men jeg får litt smertestillende her og god pleie på sykehuset.

Bystrøm er en av dem som er tatt ut til å representere Norge under OL i Tokyo. Nå er det derimot ikke sikkert han blir klar til lekene starter 21. juli.

– Det er litt tidlig å slå fast noe, men jeg har enda ikke utelukket at jeg kan rekke OL. Er jeg tilbake på sykkelen etter en ukes tid eller to, er det mulig. Tar det lengre tid enn det blir det vanskelig. Man skal jo være i god form til OL og ikke bare stille opp for å stille opp.