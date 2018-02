– Jeg har ikke hatt min beste sesong, så jeg kunne kanskje kommet inn her med enda bedre selvtillit. Men jeg er en outsider, så det er en fin posisjon å være i. Jeg håper jeg kan slå litt nedenfra, sier Krogh.

Onsdag morgen møtte altaværingen media for første gang i OL. Det betyr at han endelig skal gå skirenn, etter at han verken ble tatt ut til fellesstarten med skibytte eller sprinten.

Fredag går han 15 km fristil med intervallstart. En øvelse han behersker strålende uten å like den særlig godt.

Gruer seg

– Jeg liker fellesstart bedre, der kan man henge i rygg. Det er mer koselig enn å fighte alene. Jeg synes individuell start er det tyngste, for det er hardt, sier Krogh til NRK, og utdyper:

– Du har ikke noe valg, du må gå hardt hele veien, så du gruer deg til å gå i kjelleren. Men skal du få noe resultat, så må du jo det. Det er litt psykisk terror å gå en individuell start.

Det gjør ikke presset mindre at Krogh sannsynligvis er avhengig av en god prestasjon og et godt resultat for å få gå lagsprinten og stafetten.

Før sesongen var han selvskreven på begge lagøvelsene. I Falun-VM i 2015 gjorde han en strålende jobb da han tok gull i lagsprint sammen med Petter Northug. Og ingen skiinteresserte glemmer hvordan han holdt unna for Sergej Ustjugov som norsk ankermann i VM-stafetten i Lahti i fjor.

NORGES MENN: Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund og Martin Johnsrdu Sundby går fredagens 15-kilometer for Norge. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Kan ikke være «elendig»

Men mens Krogh har hatt en variabel sesong uten store topper, har Johannes Høsflot Klæbo herjet og seilt opp som en naturlig ankermann. Tar man med at Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund tapetserte pallen på OL-tremila, skjønner man at kampen om plassene er tøff.

– Jeg må vise at jeg ikke er helt elendig, men klart det blir tøft å kvalifisere seg på stafett. Jeg har kanskje enda større forventninger på lagsprint, sier Krogh.

Der utfordres han av Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg er veldig ydmyk på at jeg, hvis ting er normalt, ikke står først i køen som co-pilot til Johannes. Finn i god form er det beste alternativet. Men jeg begynner også å nærme meg en form som gjør at jeg er et veldig godt alternativ, så får vi se, sier Sundby.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland nekter å spekulere i stafettlagene.

– Jeg tror Finn-Hågen er i meget god form, og jeg gleder meg til å se han på 15 kilometeren. Så får vi tar det som kommer etter 15-kilometeren, sier Hetland.