Usikker fremtid for Mørk - kan måtte forlate stjerneklubben

– Vi får mer beskjed i løpet av uka, forteller Nora Mørk når NRK møter henne på Olympiatoppen i Oslo.

Nora Mørk ville trolig vært så smått tilbake på håndballbanen i disse dager, men på grunn av korona-situasjonen må hun vente. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Nylig ga klubben hennes beskjed om at alle spillerne kan fristilles fra kontraktene sine. Korona-pandemien forverret Bucurestis allerede anstrengte økonomiske situasjon.

Ifølge det rumenske nettstedet prosport.ro hadde spillerne allerede vært uten lønn såpass lenge at de nå står fritt til å skifte klubb om de ønsker det.

Mørk er foreløpig avventende.

– Det er sikkert mange som har mulighet til å gå ut av kontrakten om de vil det, men det er sikkert ganske mange steder i Europa, med mange klubber, som ikke har klart å oppfylle krav, med tanke på pandemien. Så jeg forholder meg ganske rolig til det, sier hun.

På Olympiatoppen har hun nettopp trent sammen med landslagsvenninnene Silje Solberg, Marta Tomac og Henny Reistad.

De norske landslagsspillerne møtes jevnlig for å trene sammen (med god avstand) nå som mange av dem ikke får trene organisert. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

De to sistnevnte kan snart vende tilbake til Vipers Kristiansand, siden de nye retningslinjene som kom på torsdag åpnet opp for dette i Norge.

Mørk vet derimot lite om hva som skjer fremover. Hun har bare vært i Bucuresti i en sesong, og har egentlig kontrakt i én sesong til, men innser at det i verste fall kan bli nødvendig å flytte på seg i løpet av sommeren.

– «Worst case» er å bytte lag, og det har jeg gjort før. Jeg ønsker mest å bare spille håndball igjen, og regner med det blir Bucuresti, sier Mørk.

Bucuresti har en rekke av verdens beste - og best betalte - spillere i troppen, men rumenske medier har meldt at flere ryktes å være på vei bort. Stjernen Andrea Lekic har allerede gått til Buducnost.

Kubben blir ofte omtalt som en kaosklubb, for det er ikke første gang det er økonomisk trøbbel der, og Bucuresti er også kjent for hyppige trenerbytter.

Mørk har ikke laget noen alternativ plan, for hun vil helst unngå et klubbskifte før OL i Tokyo neste sommer. Men selv om hun ikke tror spill i Norge er aktuelt nå, så utelukker hun det heller ikke.

– Det er litt blandet, for jeg liker å spille i utlandet, men det er absolutt ikke noe dårlig alternativ i det hele tatt, sier hun.

Løping og litt øvelser sto på programmet til landslagsspillerne som møttes for å trene på Olympiatoppens anlegg. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Mørk smiler. Hun kan gjøre det nå. Hun har kjempet seg tilbake etter to korsbåndsskader og påfølgende kneoperasjoner.

– Det har vært helt forferdelig, egentlig. Utrolig tungt. Men nå gleder jeg meg kjempemye til å få spille håndball igjen, sier hun.

Nå prøver hun å bruke den ufrivillige håndballpausen til å trene seg helt opp igjen - uten å stresse.

– Jeg har egentlig alltid hatt en sånn forbannelse over meg at jeg skal være så flink. At hvis jeg trener hardt nok, så kommer jeg til å komme tilbake, men så har det slått feil en del ganger. Jeg må prøve å trene litt smart og ha litt is i magen, sier hun.

Etter rundt to år på sidelinja har vinnerskallen endret holdning. For henne var det også til dels en lettelse at OL ble utsatt, og den spesielle tiden utnytter hun til sin fordel.

– Jeg tror at akkurat denne perioden her er verre for andre enn meg. Jeg er vant til å trene mye alene, forteller hun.

NRK har forsøkt å stille spørsmål til CSM Bucuresti om situasjonen i klubben, men har ikke fått svar.