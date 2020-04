USAs antidopingsjef: – Juksemakerne der ute sitter sikkert og ler av oss nå

– Det er naivt å tro at dårlige mennesker ikke forsøker å utnytte situasjonen, sier lederen for det amerikanske antidopingbyrået Usada, Travis Tygart.

Det er i et intervju med nyhetsbyrået AP den anerkjente amerikanske dopingjegeren advarer mot det han mener er en utfordrende tid for den rene idretten.

Bakgrunnen er at mange land kuttet antall dopingkontroller da all aktiv idrett ble stoppet for å hindre spredning av koronaviruset. Det skjedde for om lag tre uker siden.

– Juksemakerne der ute sitter sikkert og ler av oss nå, tatt i betraktning at dopingtesting er redusert, og til og med avbrutt noen steder, sier Tygart.

Da den aktive idretten ble stanset, forsvant også alle dopingkontrollene som vanligvis gjennomføres i forbindelse med konkurranse. (Illustrasjonfoto) Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Vil ha «robuste» testprogram

NRK har tidligere omtalt hvordan antidopingbyråer i flere land har nedskalert testingen, blant annet i USA, Storbritannia, Norge og Kenya. Og at flere var kritiske til å gjennomføre et OL med redusert testing forkant.

Nå har det gått ytterligere tre uker, OL er utsatt ett år, men Tygart frykter konsekvensene av tiden med minimal testing.

– Når vi er tilbake på beina må vi få et robust kvalitet- og kvantitetsprogram som sørger for at de som forsøker å jukse ikke slipper unna med det, sier Tygart.

Antidoping Norge: – Lettere å komme unna med juks

Antidoping Norge-leder Anders Solheim (t.v.) sammen med sjefen for det amerikanske antidopingbyrået Usada, Travis Tygart, i Oslo i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Antidoping Norge støtter Tygarts bekymring.

– Det er klart det er lettere å komme unna med juks nå enn det vanligvis er, sier lederen i Antidoping Norge (ADN), Anders Solheim, til NRK.

Ifølge Solheim gjennomfører ADN fortsatt noen tester.

– Det er redusert aktivitet, men vi tok prøver sist uke og kommer til å fortsette med det, men det er klart at jo mer fleksibilitet det er, jo lettere er det for oss å gjøre jobben vår og jo lettere er det å forhindre doping.

På spørsmål om hvor lenge forbudte stoffer kan spores hos en utøver, svarer Solheim:

– Det kommer an på mengde og hvilket stoff, men vi ønsker ikke å gi noen bruksanvisning på hvordan du skal dope deg uten å bli tatt.

Solheim sier han ikke ønsker å spekulere videre i dette, men vil heller ha fokus på at både utøvere, trenere og støtteapparat nå må jobbe for at idrettskonkurranser er troverdige når de starter opp igjen.

Og det viktigste virkemiddelet for å klare dét, ifølge Solheim, er å varsle.

– Nå er det viktigere enn noen gang at de som mistenker noe bruker varslingskanalen på nettsiden til Antidoping Norge, sier han.