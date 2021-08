Usain Bolts hilsen til Warholm: – Velkommen i klubben

– Bror. Bror, bror, bror! Den verdensrekorden var utmerket. Veldig bra løp, utmerket jobb. Så hør på meg; velkommen i klubben.

Det sier tidenes raskeste mann, Usain Bolt, til Karsten Warholm i en videohilsen.

Warholm tok av seg munnbindet, drakk av drikkeflasken og fulgte spent med da NRK videreformidlet hilsenen på en pressekonferanse i utøverlandsbyen i Tokyo, dagen etter at nordmannen forbedret verdensrekorden på 400 meter hekk med 76 hundredeler og ble olympisk mester.

– Det er Usain Bolt. Det er «dritkult», sier han innledningsvis etter at videoen er over.

Se Bolts sin hilsen her.

I stort selskap

– Etter min mening er han den største friidrettsutøveren som noen gang har holdt på. Det er han som herjet da jeg vokste opp. Det er litt kult for vi har samme klessponsor i Puma. Det at jeg får en slik videohilsen og at han vier oppmerksomhet til meg, er veldig stort. Jeg har sett hva han har gjort i OL tidligere, sier Warholm.

Til tross for videreutvikling av både sko og banedekke, er det ingen som per i dag er i nærheten av Bolts verdensrekorder på 100- (9,58) og 200-meter (19,19).

Men etter at Warholm tirsdag sprengte 46-sekunder-grensa i fillebiter på langhekken, nevnes han nå i samme åndedrag som den jamaicanske sprintlegenden.

RASK MANN: Usain Bolt er tidenes største friidrettsstjerne. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Til BBC uttalte Colin Jackson, to ganger VM-gullvinner på 110 meter hekk, følgende om Warholm-rekorden:

– Når vi snakker om verdensrekorder, så er denne der oppe med Usain Bolts 9,58 sekunder på 100 meter, der oppe med Florence Griffith-Joyners 10,49 sekunder på 100 meter. Dette er en av de mest fremragende verdensrekordene, og jeg er ganske sikker på at denne rekorden vil overleve meg.

Det syns hekkeløperen er kjempestas.

– Jeg syns det er hyggelig å bli nevnt i selskap med tider og løp som jeg vet er i historiebøkene, sier han.

Bruke som motivasjon?

Allerede tirsdag kveld sa Warholm, med gullmedaljen liggende foran seg, at han nå må gå en skikkelig runde for å skape ny motivasjon. Kanskje kan det være til hjelp å måle medaljesamlingen mot Usain Bolts premieskap.

– Hehe, ja, da må jeg snakke med Olaf Tufte om hvordan man skal holde på i sju OL, sier Warholm og fortsetter:

– Bolt var god på både 100 meter og 200 meter, og hadde dybden på sprint, som holdt til et stafettlag i Jamaica. Jeg har foreløpig bare en hånd å spille med, og det er 400 meter hekk. Det gjør at det er mye mer som står på spill når jeg står på startstreken, for det er bare den ene sjansen jeg får.

På spørsmål om Warholm og Bolt har kontakt på privaten, forteller den ferske verdensmesteren at de snakker litt på meldinger på sosiale medier.

– Jeg har sagt til Bjørn Gulden (pumasjefen red.anm) at vi må få til å møtes en gang i virkeligheten. Det hadde vært veldig gøy, sier Warholm.

Warholm står nå med tre globale titler, to VM-gull og et OL-gull.

Bolt har 13 individuelle titler, sju VM-gull og seks OL-gull. Tar man med stafettene, har Bolt 19 gullmedaljer.