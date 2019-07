Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Men det endte altså med USA-seier til slutt. De amerikanske jentene og regjerende verdensmesterne kunne juble for at de er i en finale for femte gang gjennom historien, selv om deres store mesterskapsprofil, Megan Rapinoe, ble sittende på benken hele kampen.

Etter at finaleplassen var sikret, forteller Rapinoe selv til NRK at det handler om en hamstringskade, men at hun håper å bli klar til finalen. Det var ikke lett å kontrollere nervene da hun fulgte lagvenninnenes drama fra sidelinjen, sier hun.

– Hva synes du om prestasjonen?

– Det var perfekt. Vi spilte med så mye hjerte. Vi spiller mot et utrolig lag som er i så god form og har så mye kvalitet i angrep. De var så tøffe å møte. Men vi (USA) har en vilje som ikke går an å knuse. Vi må blant annet endre på laget i dag, men alle bare spilte enormt, sier Rapinoe.

FIKK IKKE SPILLE: Megan Rapinoe måtte bite tenner på tribunen da hennes USA spilte semifinale mot England tirsdag kveld. Foto: FRANCK FIFE / AFP

At Rapinoe uteble fra startoppstillingen, ble oppfattet som svært overraskende. Men så startet dramaet på banen. Først i form av tre scoringer før pause, som førte til at amerikanerne ledet 2-1.

– For en vanvittig redning

Så eskalerte temperaturen i kampen i det 67. minutt. England-spiss Ellen White trodde hun hadde utlignet, men dommeren annullerte etter å ha gjennomgått TV-bildene.

12 minutter senere fikk samme White straffe etter nok en avgjørelse fra VAR-rommet. Men keeper Alyssa Naeher reddet Stephanie Houghtons forsøk fra ellevemetersmerket.

– Jeg er knust over den som blir dømt offside på. Så sa jeg til dommeren om å gå til VAR for jeg visste det var straffe. Men jeg kommer ikke til å skylde på noen for å misse straffe. Vi er stolte over de som står opp og tar den. Keeperen gjorde en grei redning. Jeg er stolt over gruppen, men mest av alt skulle jeg ønske at vi kom til den finalen, sier White, som virkelig satte sitt preg på kampen tirsdag kveld.

USA-trener Jill Ellis hadde følgende å si om egen keepers prestasjon.

– For en vanvittig redning. Jeg kunne ikke vært mer stolt av spillerne, sier hun – og la til at hennes beskjed til spillerne etter kampen var «vær ydmyke, vi har én kamp til».

Møter Sverige eller Nederland

Men dramaet var egentlig ikke over med straffemissen. For i det 87. minutt var England-midtstopper Millie Bright ferdigspilt etter å ha fått rødt kort etter en stygg takling. Etter det gikk lufta litt ut av England. De klarte aldri å mobilisere noen stor sluttspurt selv med syv minutter tilleggstid.

Dermed er det USA som søndag skal spille VM-finale mot enten Sverige eller Nederland. De to lagene møtes onsdag kveld i den andre og siste semifinalen. England spiller bronsefinale lørdag.

DRAMA: Englands Ellen White er lite fornøyd med å få en scoring annullert for offside underveis i kampen mot USA. Alex Morgan (høyre) kunne på sin side juble for mål som senere skulle vise seg å bli avgjørende for kampen.

Råsterk USA-start

Hvorvidt USA-seieren var fortjent er vanskelig å si. Men det startet passivt for Phil Neville og det engelske laget. USA åpnet kampen med et stormløp mot keeper Carly Telford. Det føltes som et tidsspørsmål før dominansen skulle gi uttelling. Det gjorde den til slutt.

Et flott angrep endte med en fin pasning ut til Kelley O’Hara på amerikanernes høyreside. Innlegget var perfekt. Slått fra nesten helt nede ved cornerflagget traff det Christen Press på bakerste stolpe. Hun var nådeløs da hun først fikk sjansen og nikket inn en fullt fortjent ledelse allerede etter ti minutter.

England virket preget. Men så skjedde det noe litt ut av det blå i andre enden av banen.

For en kjapp spillvending fra høyre mot venstre havnet rett på foten til Bethany Mead. Hun brukte bare noen kjappe berøringer før hun skrudde ballen rundt hele det amerikanske forsvaret og til Ellen White. England-spissen vartet så opp med boksspill i verdensklasse. White sendte ballen via stangen og videre i mål med en følsom berøring fra kort hold.

En strålende utligning helt mot spillets gang. Da var det spilt bare 19 minutter av første omgang.

Utligningen gjorde imidlertid ingenting med angrepslysten til lagene. For både England og USA hadde sjanser til å sette sitt andre før halvtimen var spilt.

Men så fikk en av USAs store superstjerner nok. Alex Morgan har ikke scoret siden amerikanerne vant 13-0 mot Thailand i gruppespillet. Da scoret hun riktignok fem mål. Men siden har det ikke blitt nettkjenning.

På sin egen bursdag våknet hun for alvor til liv da lagvenninne Lindsey Horan fikk tid til å prikke inn et innlegg fra rundt 20 meter. Bak ryggen på midtstopper Millie Bright og foran nesen på venstreback Demi Stokes, kom Morgan først på innlegget. I den situasjonen gjorde hun ingen feil og nikket inn ny USA-ledelse.

Etter pause ble kampen langt mer sjansefattig, men etter 67 minutter kom den aller største. Ellen White ble spilt praktfull igjennom og satte ballen i mål alene med keeper. Men bare sekunder senere markerte dommeren for at VAR-rommet skulle se gjennom situasjonen.

TV-bildene viste at hun var hårfint offsideplassert idet hun ble spilt fri. White reagerte, protesterte, men kamplederen var klar i sin sak. Målet var ikke godkjent.

Ti minutter senere oppstod nok en dramatisk situasjon. England-innbytter Fran Kirby spilte gjennom Demi Stokes. Hun fant nettopp White i feltet. Etter å ha sett gjennom TV-bildene konkluderte dommeren med straffe, som Stephanie Houghton misset.

I det 87. minutt oppstod hendelsen som på mange måter tok luften ut av England. Millie Bright fikk rødt kort og England klarte aldri å slå tilbake.