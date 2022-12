– Selv om det gir en vond smak i munnen, er dette av største betydning for den olympiske bevegelsen, sier Susanne Lyons til The Wall Street Journal.

Hun er leder for Den amerikanske olympiske komité, som var til stede på Olympic Summit-toppmøtet i Den internasjonale olympiske komités (IOC) lokaler i Sveits fredag.

Der var også den russiske og Den kinesiske komitéen, i tillegg til Det internasjonale svømmeforbundet og Det internasjonale gymnastikkforbundet.

På dette møtet ble det enighet om å jobbe for russisk deltakelse i OL i Paris i 2024, men med forbud av de russiske fargene og flagget, skriver The Wall Street Journal.

TOMMEL OPP: Susanne Lyons, leder for USAs olympiske komité, åpner for russisk deltakelse i OL i Paris 2024. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Problemet løst?

Utøvere fra Russland og Belarus har vært utestengt av IOC siden februar, men IOC-president Thomas Bach gikk allerede ut i september og åpnet døren for at utøvere som ikke støtter krigen kunne delta i OL i Paris i 2024.

Den russiske langrennsløperen Veronika Stepanova, som er blitt kjent for å ytre seg politisk via sine kanaler på sosiale medier, har fått med seg USAs nye standpunkt.

«Så vidt jeg har forstått er problemet løst på alle plan: Russland går inn i Asiatisk olympisk råd, IOC tillater russiske lag til OL 2024/26, arrangørene er for, selv amerikanerne synes ikke å ha noe imot det.», skriver hun på Instagram.

Stepanova har tidligere rast mot IOCs forslag om at russiske idrettsutøvere må distansere seg fra regimet for å kunne konkurrere i OL.

PUTIN-VENN: Veronika Stepanova smiler sammen med den russiske presidenten tidligere i år. Foto: Vladimir Astapkovich / AP

Forbud mot russiske farger og flagg

Russiske utøvere var utestengt fra å konkurrere med det russiske flagget i de to foregående olympiske lekene i Tokyo og Beijing. Grunnen var en dopingstraff fra WADA i 2019.

De russiske utøverne stilte derfor under nøytralt flagg og navnet ROC (Russiske olympiske komité). De russiske fargene var derimot ikke forbudt, og OL-kolleksjonen til Russland skapte overskrifter før OL i Tokyo.

KAPTEIN BOLSJUNOV: Langrennsløper Aleksandr Bolsjunov ble forfremmet til kaptein i Vladimir Putins hær under OL i Beijing. Foto: Jae C. Hong / AP

– Vi er sterkt imot at landets farger kommer tilbake i konkurranse, sett i lys av at den russiske regjeringen er under kraftige sanksjoner, sier Lyons.

Hun sier også at behovet for tiltakene ikke er de samme:

– Katalysatoren for dette er fortsatt til stede, som åpenbart er invasjonen i Ukraina, men den spesifikke sikkerheten til idrettsutøvere den samme som den var.

OL-VINNERE: og Andrej Rubljov representerte den Russiske olympiske komité da de tok OL-gull i Tokyo 2021. Russiske tennisutøvere har i motsetning til andre idrettsutøvere fått lov til å spille i store turneringer i år. Foto: Seth Wenig / AP

– Uakseptabelt

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, sier at russisk deltakelse nå aldri har vært nærmere.

– Nå er det ingen hindringer igjen. Når de store nasjonene sier ja, så kan de små nasjonene bare stå å protestere så mye de vil, sier Saltvedt og fortsetter:

– Dette er helt motsatt av hva Norges idrettsforbund har satt som standpunkt. Jeg håper de opprettholder det samme standpunktet, som er å holde russiske og belarusiske deltakere utestengt.

Og det gjør de:

– Det er uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt, sier Norges idrettspresident, Berit Kjøll.

UAKSEPTABELT: Idrettspresidenten mener det er uakseptabelt å åpne for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse. Foto: Håkon Mosvold

Idrettsstyret fattet et vedtak 26. februar i år hvor det oppfordres til utestengelse av russiske og belarusiske utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra internasjonal idrett. Vedtaket ble fulgt opp i et felles nordisk idrettsledermøte som omfattet alle de olympiske og paralympiske komiteene og idrettsforbund i hele Norden.

Idrettsstyret står fast ved tidligere vedtak.

«Krigføringen mot Ukraina er et klart brudd på Folkeretten og skaper en farlig internasjonal sikkerhetssituasjon, med alvorlige konsekvenser også for idretten. Toppidrett er viktig for makthaverne i Russland og Belarus.», står det i en uttalelse fra Norges idrettsforbunds ledersamling 19. november.

Hvem skal bestemme hvor grensen går?

Kristin Kloster Aasen, Norges IOC-representant, var ikke til stede på Olympic Summit-møtet selv, men var på et annet møte tidligere denne måneden hvor samme problemstilling ble diskutert.

– Hovedprinsippet er at idretten er fri og autonom, og at myndigheter og land ikke skal kunne bestemme hvem som får delta og hvem som ikke får delta. Det er også viktig å presisere at sanksjonene som ble innført overfor russiske og belarusiske myndigheter ligger fast, sier Aasen og fortsetter:

– For den olympiske bevegelsen er det vanskelig å se for seg en varig løsning hvor utøvere fra to nasjoner holdes utenfor idretten.

IOC-REPRESENTANT: Kristin Kloster Aasen mener idretten er en arena for dialog, fred og forsoning. Foto: Terje P

Hun påpeker at det som ble diskutert på Olympic Summit ikke er et ferdig forslag, men en tilnærming, som må få ytterligere forankring i hos flere instanser.

Hun understreker også at fordømmelsen over den russiske invasjonen i Ukraina fremdeles er unison.

– Det satt langt inne å anbefale å utestenge russiske- og belarusiske utøvere også. Det letteste hadde kanskje nå vært å fortsette å si nei, men det setter en presedens for fremtiden. Hvem skal bestemme hvor grensen går?, spør IOC-representanten.

– Det har ikke alltid vært lett å få utøvere fra land som er i konflikt til å konkurrere med hverandre, men historien viser at bestrebelser på å få det til er med å oppfylle vår ambisjon om global deltakelse. Og sånn sett skaper en arena for dialog, fred og forsoning, sier Aasen.

IOC-representanten påpeker at mulig deltakelse forutsetter at både det Olympiske Charteret og sanksjonene som ligger fast blir respektert.

Den forklaringen kjøper ikke Saltvedt.

– Det eneste IOC burde tenke på er de ukrainske utøverne som ikke har mulighet til å delta fordi landet deres er invadert av Russland. Jeg ser ingen utvikling i krigen som tilsier at russiske og belarusiske utøvere skal få lov til å slippe inn i varmen igjen.