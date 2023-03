USA rystet av Sveriges grep: – Det er ganske forstyrrende

– Det gjorde meg opprørt og det ga en dårlig følelse, sier Eli Brown til NRK.

USA-smøreren er på plass i Lahti etter en snartur innom Estlands hovedstad, der alle utøverne gikk på ski som etter planen skulle få lik behandling.

Smørerne fikk inn ett par per utøver og mottok en detaljert instruks på hva de skulle bruke av produkter og hvordan de skulle påføres. Noen tok seg større friheter enn andre, mener Brown, som hevder svenskene satte et dårlig eksempel.

– Det gjør meg bekymret

For i det «rene området» hevder han at Sverige tok med ski som hadde fått behandling med fluorpulver.

– Det var slående for meg å se at, i det rene rommet, hvor ideen var felles smurning, fair play og ikke noe fluor. At de starter slik tvinger frem et større spørsmål om tillit og om det å lure systemet. Det gjør meg bekymret for fremtiden, sier Brown, som først uttalte seg til Expressen.

OPPRØRT: Eli Brown. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Fra neste sesong er det forbudt med fluor i verdenscupen. Den amerikanske smøreren mener de ideelt sett burde hatt tilgang til å sjekke skiene før de ble levert inn. Da ville svenskene bli tvunget til å rense dem på nytt om de hadde for høye fluorverdier.

– Det bør ikke handle om å ligge nærmest mulig den lovlige grensen om hva som er tillatt med tanke på fluorbruk, eller så nærme som mulig uten at det er juks. Det bør være rent og rettferdig, fortsetter Brown, som mistenker at svenskenes krumspring kan ha hatt noe å gjøre med at smørerne fikk kraftig kritikk under VM.

Les også: Nytt grep mot norsk dominans – utlendingane jublar

USAs smøresjef, Oleg Ragilo, mener flere kan ha gjort det samme i sin egen smøretrailer. Han setter likevel spørsmål ved måten Sverige gjorde det på.

– Teltene skulle være fluorfrie. Hvis du ønsker å bruke pulveret, bare bruk det og børst det ut i traileren eller hva som helst. Kom med rene ski, slik at teltet ikke er fylt av pulver, for vi forventet at teltet skulle være fluorfritt og at alt skulle være fluorfritt. Det var opprørende, sier Ragilo til NRK.

Sverige-sjef: – Veldig synd

Han mener Sverige neppe brøt reglene, for det ble ikke eksplisitt sagt at det ikke var lov, men stiller seg spørrende til metoden.

– Hvis vi alle er enige om å bevege oss mot fluorfrie ski, men noen møter opp i et telt som skal være fluorfritt og begynner å børste ut fluor ... Det er ganske forstyrrende.

Sveriges landslagssjef Anders Byström mener det ble gjort på rett vis.

– Det er veldig synd at det skal bli sånne saker. Det er slike saker jeg er redd for om det blir et fluorforbud til neste år, at nasjoner skal se skjevt på hverandre. Vi vil ikke havne der at det blir en mistro og anklager om juks hele tiden, sier Byström til NRK.

SVERIGE-SJEF: Anders Byström. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Føltes det som en anklage om juks?

– Ja, det er klart når de sier slik. Det føles ut som de vil sette skapet på plass, for å si det slik. Noe må ligge bak. Vi bruker ikke noen energi. Vi har fulgt retningslinjene og har ren samvittighet, sier svensken.

Sveriges bronsevinner fra VM-sprinten i Planica, Maja Dahlqvist, kaller det synd. Hun peker på at de fleste skiene sannsynligvis har produkter under seg fra tidligere renn og at alle ble rengjort i forkant av rennet.

Norsk smøresjef: – Det trengs en bedre kontroll

Norges smøresjef, Stein Olav Snesrud, mener det er synd om svenskene hadde fluor under skiene. Han understreker at det er vanskelig å vite nøyaktig hva som ble brukt.

– Noen sier det er det ene, noen sier det andre. Det blir påstand mot påstand, men at det trengs en bedre kontroll og prosedyre på det om man skal gjøre dette i fremtiden er helt sikkert, sier Snesrud til NRK.

SMØRESJEF: Stein Olav Snesrud. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener imidlertid det kunne vært lagt opp annerledes:

– I ettertid skulle man kanskje gjort mer av rensen dagen før. Vi sjekket dem inn da og kunne like gjerne brukt tiden den dagen, i stedet for at vi gjorde det på selve konkurransedagen, sier Snesrud.