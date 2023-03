USA-profil med knallhardt oppgjør: – Dekningen ødelegger idretten

Der det ble amerikansk jubel for Jessie Diggins på 10 kilometeren, gikk det ikke like bra for Rosie Brennan.

– Jeg hadde håpet på mer i dag, innrømmer Brennan til NRK.

Hun gledet seg over suksessen til lagvenninnen som tok tidenes første VM-gull i langrenn til USA, men tok seg også tid til å kritisere mediene for dekninga av mesterskapet.

– Jeg ble sjokkert

På fredag stod mediene i kø for å snakke med Brennan, som på forhånd var spådd som en outsider til å ta VM-medalje. Årsaken var ikke prestasjonen. På klassiskdelen av 15-kilometeren med skibytte falt hun og mistet den ene skien. Hendelsen spolerte løpet.

Nå mener hun mediene bidro til å gjøre vondt verre i Planica. På Instagram delte hun mandag et følelsesladd innlegg.

– Jeg har vunnet verdenscuprenn og stått på pallen, men sjelden blitt stoppet av media. I går ble jeg stoppet av hvert eneste mediehus i VM. De fleste gjorde sitt beste for å få meg til å si noe negativt om løypen eller arrangøren eller noe som helst negativt, heller enn å fokusere på at jeg ikke ga opp.

Til NRK forklarer hun ytterligere.

– Alle vil at du skal si at konkurransen var dårlig eller at forholdene var dårlig. Jeg synes det er så mange gode historier for hvert løp. Det er derfor folk liker sport, fordi det er oppløftende og motiverende. Det er morsommere å fokusere på det.

– Hvordan føltes det når alle ville snakke med deg?

– Jeg ble sjokkert. Jeg har aldri blitt stoppet noensinne, uansett hva som har skjedd. Så jeg var veldig overrasket over at alle brydde seg når de skulle fokusere på det negative. Det er ganske trist og hjerteskjærende, sier Brennan.

Johaug-støtte

Den amerikanske langrennsløperen får støtte fra Therese Johaug.

– På en måte skjønner jeg Rosie. Hun er en bra skiløper og har vunnet verdenscuprenn. Hvis du som utøver merker at du ikke får så mye oppmerksomhet når hun går fort, men når hun brekker en ski og folk skal ha negative ting ut om en løype, så kan du bli litt irritert.

For en langrennsløper som Brennan som ikke alltid kjemper om de øverste plassene på resultatlista, kan et slik ensidig fokus fra pressen føre til enda mer aggresjon fra utøverne.

– Du får det gnidd inn at dine beste muligheter til å ta en medalje ikke gikk veien, sier Johaug.

STØTTER BRENNAN: Therese Johaug. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ble spurt om Norge

Brennan står med to individuelle verdenscupseirer, begge fra Davos i 2020, og har totalt syv pallplasser i verdenscupen. Hun ble også nummer tre samme sted, like før jul.

– På slutten ble jeg spurt om Norge ødelegger idretten med å vinne for mye. For det første, så var det ikke en norsk vinner, så det korte svaret er nei. For det andre, og enda viktigere, syns jeg at mediedekningen er det som ødelegger idretten.

KJEMPET: USAs Rosie Brennan. Foto: Matthias Schrader / AP

Brennen mener at publikum ser på sport fordi de ønsker å bli inspirert, motivert og se noe positivt i en verden som ikke alltid byr på positive nyheter. Derfor ønsker hun å flytte fokus bort fra det negative.

– Hvis vi fokuserer på det som gikk galt eller hver negative ting fra et skiløp, miste vi magien og det vil drepe sporten.

De amerikanske lagvenninnene, Jessie Diggins og Julia Kern, støtter Brennans uttalelser på Instagram.