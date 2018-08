– United er et trist skue, det er det bare å innrømme. Hver dag er det en negativ sak, og da ender det opp med at folk ler av oss. Dette må klubben ta tak i, sier Dag Langerød til NRK.

SUPPORTERLEDER: Dag Langerød i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Han er redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, et sted det diskuteres heftig for tiden. Hva er galt med Manchester United? Hvem bestemmer egentlig på Old Trafford? Er Mourinho riktig mann?

Å besvare spørsmålene er ikke lett, men på sistnevnte spørsmål svarer Langerød klart:

– Det er spilt to kamper! Sommeren har vært grusom på mange måter, men vi må ha litt tålmodighet, sier han.

– Det er litt skummelt

Etter 2.-plassen i Premier League forrige sesong, uttalte United-manageren at han ønsket midler til nye spillertyper. I sommer signerte klubben Fred, Diogo Dalot og Lee Grant, og Mourinho har i etterkant klaget over manglende velvilje fra klubbstyret.

UPOPULÆR: Klubbdirektør Ed Woodward. Foto: Oli Scarff / AFP

– I etterkant har styret uttalt at de hadde mer penger, og det er nok hardt å svelge for Mourinho. Det er litt skummelt at klubbstyret, uten noe fotballfaglig kompetanse, tar valgene og overstyrer Mourinho, sier Langerød til NRK.

Særlig det siste har engasjert United-fansen i flere år. Klubbdirektør Ed Woodward og Glazer-familien har blandet seg inn i det sportslige, noe som har satt fyr på fansen.

– Det er et sammensatt problem. Mangelen på en rød tråd på Old Trafford er åpenbar, og det skaper uro hos både meg og andre, sier Langerød.

DISKUSJON: José Mourinho sammen Paul Pogba under kampen mot Brighton. Foto: David Klein / Reuters

Uroen i klubben har i sommer blitt en offentlig skittentøyvask, og godt forsidemateriale for britisk presse.

– Dette burde aldri blitt en greie i media. Det virker som kommunikasjonen er fraværende. De må jo snakke sammen, sier Langerød oppgitt.

– Det har vært urovekkende mye støy rundt klubben. Det virker som de forskjellige delene av klubben ikke er helt samstemte, og ikke fungerer så godt sammen, er dommen fra NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

To titler holder ikke

Han stiller spørsmål ved hva Mourinho ønsker å oppnå, og lurer på om han ønsker å redde seg selv, eller oppnå det beste for klubben.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Mourinho skaper mye negativt fokus rundt klubben, og setter dem sjeldent i et positivt lys. Det er ikke bra for klubben som merkevare, sier Torp.

I første sesong vant Mourinho FA-cupen og Europaligaen, men i fjor ble klubben stående uten trofeer. Mourinhos menn ble nummer to i Premier League, slått med 19 poeng av byrival City.

– Det er en sterk prestasjon, men de forventer mer. Det handler også litt om veien til målet. Skal de velge den underholdende fotballen som fenger, eller den defensive, kjedelige stilen? Nå er det vanskelig å se hva han prøver på, sier Torp.