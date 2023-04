Uro i rekkene

Manglerud Star og Grüner vurderer å slå seg sammen

Oslo-klubbene Manglerud Star og Grüner vurderer å inngå et samarbeid om et felles lag i eliteserien i ishockey for menn.

Det opplyser klubbene på sine nettsteder fredag ettermiddag.

«Vi ønsker med dette informere om at det er dialog mellom ishockeyklubbene Grüner og MS vedrørende mulighetene for samarbeid om ett felles eliteserielag. Vi kommer tilbake med oppdateringer når det er ytterligere avklaringer», heter det i en melding fra Manglerud Stars midlertidige styre.

Manglerud Star har slitt økonomisk og måtte allerede i oktober si opp trenere og spillere på grunn av manglende sponsorinntekter. Klubben har stor gjeld, og i mars ble et interimsstyre valgt for å jobbe videre med handlingsplanen for å komme ut av den vanskelige situasjonen.

Grüner rykket på sin side ned fra eliteserien i inneværende sesong. Begge klubbene er hjemmehørende i Oslo. (NTB)