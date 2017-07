– Jeg er kjempefornøyd med å vinne en så tøff etappe som i dag, sa hovedpersonen i seiersintervjuet.

Cannondale-rytter Rigoberto Urán vant det som ble en høydramatisk niende etappe av Tour de France.

Franske Warren Barguil var først opp siste stigning til Mont du Chat, men ble hentet inn av forfølgerne på veien ned. Lenge så det ut som om franskmannen var sterkest i spurten, og han jublet da han syklet over målstreken.

JUBLET: Her jubler franske Warren Barguil for det han trodde var en etappeseier i Tour de France. Foto: Peter Dejong / AP

Han var så sikker på at han vant at han gråt av glede i målområdet, men TV-bildene viste til slutt at Uran var så vidt foran.

– Barguil var skråsikker på at han vant. Han var raskest, men ikke først over målstreken, sa NRKs kommentatorer.

– Uran gjør en genistrek der han hiver sykkelen frem, for Barguil hadde klart størst fart. Det virket ikke som om Uran trodde han hadde vunnet. Det sa han i intervjuet også, at han var veldig overrasket, fortsetter de.

Dagens etappe ble sett på som en av de verste i årets utgave av Tour de France. Den inneholdt syv kategoriserte stigninger. Tre av dem var såkalte HC-stigninger – de mest krevende på hele touren.

– Dette er en av de tøffeste etappene vi har hatt på flere år. Det har vært en monsteretappe, sa NRKs kommentatorer.

Spennende avslutning på den niende etappen - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Porte måtte bryte

Etappen gikk absolutt ikke uten enda mer dramatikk, og dramatikken gikk utover flere av sammenlagtsfavorittene.

På vei ned fra den siste stigningen til Mont du Chat gikk Richie Porte og Dan Martin i bakken. BMC-kapteinen Porte kjørte nesten av veien, og dro med seg Martin i fallet.

De stygge TV-bildene viste at Porte lenge lå nede med tydelige smerter. Han fikk på nakkekrage, og ble sendt inn i ambulanse. Porte ble sett på som en av de største favorittene i årets Tour de France sammen med Chris Froome, men nå må han altså bryte.

Mer dramatikk

Richie Porte er ikke den eneste som ikke får fullført årets Tour på grunn av velt på den niende og høydramatiske etappen.

Nå må nemlig favoritten Chris Froome klarer seg uten sin viktigste hjelperytter. Geraint Thomas måtte bryte etter en velt i en utforkjøring, da han ikke klarte å holde seg på sykkelen på den våte veibanen.

Thomas har trolig pådratt seg et brudd i kragebeinet. Froome ledet rittet sammenlagt med tolv sekunder på nettopp Thomas før dagens etappe fra Nantua til Chambéry.

Også Manuele Mori og Robert Gesink måtte bryte Tour de France etter velt på søndagens etappe.