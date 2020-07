Uovervinnelige Glimt slo sprekker – slapp med skrekken

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bodø/Glimts angrepsrekke fortsetter storspillet. Uten midtspiss og toppscorer Kasper Junker viste serieledernes andre angripere at de også vet hvor målet står.

Både 19 år gamle Victor Boniface som startet sin første kamp for sesongen, og målpoengkongen Philip Zinckernagel hadde både mål og målgivende, mens Jens Petter Hauge avgjorde med sitt lekre kontringsmål.

Likevel ble det dramatiske sluttminutter for Glimt som slapp Mjøndalen inn i kampen igjen.

– Jeg er utrolig glad for at vi drar herfra med tre poeng. Kampen burde vært død og begravet før det, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK.

Treneren var misfornøyd med måten Mjøndalen fikk grep på kampen, men roste sine spilleres standhaftighet.

– Vi har evnen til å stå løpet. Vi er selvfølgelig stolt av å vinne ni av ni. Vi erfarer at vi må lære nye ting hele veien. Ingen kamper er like. Vi må skjønne at når vi kan avgjøre kampen etter 75 minutter, så må vi gjøre det, oppfordrer Knutsen.

For Mjøndalen skapte store problemer for nordlendingene. I sluttminuttene satte de brunkledde inn et skikkelig trøkk på gjestene og bare marginer gjorde at de ikke fikk sin utligning. Glimt slet med å komme seg ut av egen halvdel.

– Vi var forberedt på at Mjøndalen har trykk på slutten av kampen. Vi fikk øve oss på et trykk vi ikke møter så ofte, sier målscorer Philip Zinckernagel til NRK.

Store sjanser

I fjor spilte Mjøndalen og Bodø/Glimt en av sesongens mest underholdende kamper da bodøværingene til slutt vant 5–4. Også denne sesongen var det sjanserikt og underholdende fotball i Mjøndalen da de to lagene møttes.

Fredrik Brustad fikk den første store sjansen før ti minutter var spilt. Skuddet hans gikk utenfor da han burde truffet mellom stengene.

I andre enden var venstresiden til Glimt farlig. Bjørkan og Hauge fikk ofte ballen i farlige posisjoner for gjestene. Slik kom også ledermålet.

På Glimts første kontring var venstreback Bjørkan fremme og fant Zinckernagel som trillet ballet mellom beina til Sosha Makani i Mjøndalen-buret.

Mens Mjøndalen brant sine sjanser, benyttet Glimt muligheten til å doble ledelsen.

Victor Boniface svarte på tilliten fra start med en flott scoring og en målgivende. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Nigerianske Victor Boniface satte kontant sin andre for sesongen etter en strålende frispilling av Zinckernagel.

Livlig andreomgang

Det første kvarteret av andre omgang skjedde mye.

Jens Petter Hauge og Markus Nakkim kolliderte inne i Mjøndalen-feltet og dommeren pekte på straffemerket. Zinckernagel steg fram, men Makani reddet nok en straffe, akkurat som mot Strømsgodset i forrige runde.

Straffebommen satte likevel fart i Glimt. Rett etter scoret de på sin andre kontring for dagen. Boniface spilte gjennom Jens Petter Hauge som løp en banehalvdel alene og vippet ballen forbi Mjøndalens iranske keeper.

Bare to minutter seinere hadde Mjøndalen fått sin redusering gjennom kaptein Tonny Brochmann. Dansken plasserte ballen nede ved stolperota fra 18 meter og tente et håp for vertene.

Keepertabbe

Mjøndalen skapte mange farligheter på sine dødballer, mens Glimt etterhvert fikk store kontringsrom som de kunne utnyttet bedre.

Mjøndalen jaget en ny redusering og sju minutter før full tid fikk de hjelp av Bodø/Glimts nye keeper, Joshua Smits. Nederlenderen rotet ballen i mål, da han burde reddet et volleyskudd fra Vetle Dragsnes.

Mjøndalen scoret to og var et tverrliggertreff unna å utligne. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Mjøndalen var millimeter unna å utligne minutter seinere da ballen smalt i tverrliggeren over Smits fra innbytter Andreas Hellum.