Uønskte russiske idrettstoppar vil reise til Noreg: – Kjem ikkje til å helse på dei

– Det er ikkje noko bra i det heile tatt, seier skyttaren Simon Claussen til NRK.

Han er for tida på Hamar, der det blir arrangert EM i luftvåpen. Der har to av dei mektigaste personane til skytesporten fått beskjed av Noregs idrettsforbund at dei ikkje er velkomne etter Russlands invasjon av Ukraina.

Dei det dreier seg om er presidenten i Det europeiske skyttarforbundet (ESC), Alexander Ratner og presidenten i det Internasjonale skyttarforbundet (ISSF), Vladimir Lisin.

I tillegg har Anna Leshchikova, presidenten i det russiske skyttarforbundet, også fått beskjed frå NIF om at ho ikkje bør reise til EM.

Det har dei russiske idrettstoppane reagert kraftig på, og Ratner har ifølgje nettstaden Inside the Games, sendt eit brev til idrettspresident Berit Kjøll, der han har uttrykt at han har tenkt å trasse oppmodinga, og likevel reise til EM.

– Ingen av dei nemnde personane har nokre band til den russiske regjeringa. Eg har budd i Tyskland i meir enn 30 år, skriv han mellom anna.

– Usmakeleg

Simon Claussen deltar i årets NM på Hamar og har seks EM-gull i bagasjen. At russiske toppleiare kjem til Noreg synest han ikkje noko om.

– Idrett og politikk er jo vanskeleg, men det som skjer i Ukraina nå er jo så alvorleg og så usmakeleg av Russland som det er mogleg å komme. Vi stiller oss bak Noregs idrettsforbund her.

Simon Claussen med sine seks EM-medaljar. Foto: Norges Skytterforbund / NTB

Viss dei russiske leiarane likevel skulle dukke opp er Claussen tydeleg:

– Eg kjem kvart fall ikkje til å handhelse på dei eller helse på dei når eg går forbi dei med mindre eg blir tvunge under ein eventuell premieutdeling, seier han.

Idrettspresidenten er akkurat no ikkje tilgjengeleg for å kommentere saka, men Noregs idrettsforbund kan stadfeste at dei førebels ikkje har fått noko brev frå Ratner.

Kommunikasjonssjef Finn Aagaard i Noregs idrettsforbund viser likevel til Idrettstyrets vedtak frå 26. februar.

– Vi har eit vedtak å ta omsyn til. Der oppmodar Idrettstyret til utestenging av alle russiske og kviterussiske idrettsutøvarar og -leiarar frå internasjonale konkurransar. Dette gjeld òg i dette tilfellet, og derfor kan vi ikkje ønskje dei velkommen.

– Kan ikkje nekte dei å komme

President i Noregs skyttarforbund, Håvard Larsen, stadfestar opplysningane til nettstaden overfor NRK. Han har foreløpig ikkje sett eller høyrt noko om at Lesin eller andre russiske toppleiare er i Noreg.

BLI HEIME: Presidenten i Noregs skyttarforbund, Håvard Larsen, ber dei russiske idrettstoppane bli heime frå EM på Hamar. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi har sendt eit ønske om at dei ikkje skal delta. Vi har ikkje nekta dei å komme, for det har vi ikkje høve til, kommenterer han.

– No seier likevel Ratner at han vil komme. Kva seier du til det?

– Det får vi handtere som vaksne folk, seier han kort.

Mangemilliardær på stål

Vladimir Lisin er i tillegg til å vere ein leiarskikkelse i skyttarmiljøet, også styreleiar og majoritetsaksjonær i eit av dei største stålselskapa i Russland. Han har vorte estimert av Forbes til å vere verd 26,2 milliardar dollar.

Han blir anteken å ha hatt nære band til Russlands president Vladimir Putin, men har så langt ikkje vorte sett på noka sanksjonsliste i verken USA, EU eller Storbritannia.

Lisin skal òg i eit brev til sine tilsette i stålselskapet NLKM, omtalt dei sivile tapa i Ukraina som ein tragedie som er vanskeleg å rettferdiggjere. Brevet skal seinare ha vorte delt i sosiale medium, og vorte verifisert av tilsette i bedrifta.

PUTIN: Vladimir Lisin har eit uavklart forhold til Russlands president Vladimir Putin. Lisin blir anteke å ha eit tett band til presidenten, men han skal samtidig ha komme med utsegner til sine tilsette i NLMK som tyder på at han synest det har gått for mange liv tapt i Ukraina. Foto: RIA NOVOSTI / Reuters

Ratner hevdar at han og Lisin ikkje bør straffast fordi ESC og ISSF har følgt tilrådingane til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) etter at Russland invaderte Ukraina.

Europameisterskapet i skyting, som skulle finne stad i Moskva, har mellom anna vorte flytta og knytt saman vedtok òg utestenging av utøvarar frå Russland og Kviterussland.

Ratner hevdar derfor at dei blir urettferdig straffa for å vere russiske.

– IOC gjorde det klart at ingen diskriminerande tiltak burde påleggjast tenestemenn i internasjonale idrettsforbund som ikkje har nokon direkte tilknyting til den russiske regjeringa, skriv Ratner.

EM i luftvåpen blir arrangert mellom 24. mars og 27. mars på Hamar.