United ydmyket av Everton – Solskjær tapte sin femte strake bortekamp

Everton gikk rett i strupen på Ole Gunnar Solskjærs United og rundspilte gjestene fra Manchester fra start til slutt. Etter 90 minutter hadde Everton scoret hele fire mål, mens United stod igjen målløse.

Martial ropte på straffe en drøy time inn i kampen, og United-spissen burde kanskje fått det, men ellers klarte ikke United å skape de helt store målsjansene. Everton spilte derimot glitrende fotball og da innbytter Theo Walcott kom alene med David de Gea etter 63 minutter, kunne de blåkledde sette punktum med 4–0 til stående applaus fra blåkledde fans.

Everton-supporterne lo av United-spillerne

Ole Gunnar Solskjær har vært inne i en tøff periode og har nå tapt seks av de åtte siste kampene. En slik tapsrekke har ikke klubben sett siden 1980. 0-4-tapet er også klubbens største tap siden 2016 og deres femte strake bortetap.

Den selvtilliten enkeltspillere som Paul Pogba, Romelu Lukaku og Marcus Rashford hadde under Solskjærs første måneder i managerstolen, er så godt som borte. Avslutningene var halvhjertede og arbeidsviljen usynlig.

I forkant av Everton-kampen sa Solskjær at noen av spillerne hans trengte en virkelighetssjekk, og nettopp dét kan de ha fått i dag.

TV 2s kommentator kunne fortelle om Everton-supportere som satt og lo av United-spillerne som bommet på både pasninger og skudd, og kampen ble en komplett ydmykelse for de tilreisende fra Manchester.

Den engelske ekspertkommentatoren Gary Lineker gikk så langt som å skrive «Få tilbake Mourinho» på Twitter etter kampen, og siktet til Solskjærs utskjelte forgjenger som fikk sparken i desember.

Brassespark av brasse

Det var Richarlison som fikk æren av å sette inn vertenes første mål – og for en scoring av brasilianeren! Med et vakkert brassespark sendte han ballen forbi Uniteds sisteskanse og i mål slik at United fikk en marerittstart allerede etter 13 minutter.

Gylfi Sigurðssons skudd fra 20 meter doblet Everton-ledelsen, og De Gea rakk ikke engang reagere før han måtte plukke ballen ut av eget nett.

3–0 kom på en lekker halvvolley av Lucas Digne. De Gea bokset ballen ut av feltet, men Digne sto like utenfor sekstenmeteren og plukket opp returen. Han traff klokkeklart slik at ballen snek seg innenfor nærmeste stolpe.

Som nevnt var det Walcott som satte inn kampens siste mål, bare tretten minutter etter at han kom inn på banen for Richarlison.

