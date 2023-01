United-mål skaper debatt: – Den dummeste avgjørelsen jeg noen gang har sett

Manchester City tok ledelsen ved Jack Grealish i andre omgang, men to sene scoringer av Bruno Fernandes og Marcus Rashford sørget for at United kunne juble for 2-1-seier i rivaloppgjøret mot bynaboene.

Dette var Uniteds femte strake seier i Premier League, og rødtrøyene er for alvor med i toppen av tabellen (se hele nederst i saken). Erik Ten Hags menn er nå ett poeng bak City.

– En viktig seier. Som manageren sa spiller det ingen rolle hvem motstanderen er. Et utrolig comeback, oppsummerer Bruno Fernandes til BT Sports etter kampen.

– Vi pleide å være enkeltpersoner, men nå er vi et lag, la Fernandes til.

Guardiola: – Kan ikke vinne Premier League

City-manager Pep Guardiola var langt nede etter klubbens andre strake tap. Tidligere i uka røk de ut av ligacupen mot Southampton.

Nå mener Guardiola at de kan glemme å vinne noen titler.

– Jeg bryr meg ikke om Premier League og ligacupen. Vi kan ikke vinne, er den krystallklare dommen fra den skuffede City-sjefen.

Pep Guardiola var svært skuffet etter tapet på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP

City ligger riktignok bare fem poeng bak ligaleder Arsenal, og Guardiola var nok trolig preget av noen svært hektiske, og for City nedslående, sluttminutter på Old Trafford.

– En utrolig avslutning på kampen. Men vi har ikke hørt det siste om dette. Utligningsmålet vil skape massiv debatt, er dommen fra tidligere storscorer Michael Owen på Twitter.

– Den dummeste avgjørelsen

Drøye ti minutter før slutt kom nemlig utligningen, og det skjedde på dramatisk vis. Et gjennomspill sendte Marcus Rashford gjennom, men spissen var i offside da pasningen gikk.

Spissen unnlot imidlertid så vidt det var å berøre ballen før Bruno Fernandes satte den i mål, og etter en VAR-sjekk ble målet stående.

Det til tross for at flere mener Rashford klart påvirket situasjoen fra sin offsideposisjon, og ifølge regelverket er det ikke krav om berøring for at offside skal kunne dømmes.

– En meget spesiell situasjon, fastslo Viasport-kommentator Tor Ole Skullerud.

– Hvordan er det målet godkjent? Den dummeste avgjørelsen jeg noen gang har sett. Gi oss fotballen tilbake, skriver tidligere Liverpool-profil Dietmar Hamann på Twitter.

Etter kampen var offside-målet den store «snakkisen». Bruno Fernandes svarte slik da han ble spurt om situasjonen:

– Jeg var vendt mot målet, Marcus så nok at jeg var i en bedre posisjon. Jeg vet ikke om noen av oss var offside. Han hadde ingen påvirkning på forsvarerne, mente Uniteds målscorer.

City-manager Pep Guardiola var, ikke overraskende, helt uenig da han ble intervjuet av BT Sports.

– Han (Rashford) distraherer keeperen og stopperne våre, mener Guardiola.

City-tapet gjør at ligaleder Arsenal har en gyllen mulighet til å stikke ifra i toppen når de spiller mot Tottenham søndag.

Målløs Haaland

Sist Haaland spilte mot Manchester United, endte det med 6-3-seier og tre scoringer. Denne gangen gikk han målløs av banen etter nesten ikke å ha vært involvert i noe som helst.

Haaland har ikke scoret på tre kamper, sist scoring kom på nyttårsaften, en uvanlig lang måltørke til ham å være.

Selve kampen startet rolig og sjansefattig, men etter hvert festet United et grep. Særlig Manchester Uniteds Marcus Rashford var påskrudd og kom nær scoring et par ganger, og City var heldige som ikke gikk til pause på 0-0.

For Erling Braut Haalands del ble første omgang i stor grad preget av å løpe rundt uten å få ballen. Nordmannen løsnet skudd én gang, men ble blokkert.

– Det sier litt om hvor gode United har vært, analyserte Viasports Pål André Helland i pausen.

Andre omgang var 15 minutter gammel da City til slutt klarte å lure United-forsvaret. Kevin De Bruyne kom seg ned til dødlinja og la ballen høyt inn i feltet. Rett foran Haaland ventet innbytter Jack Grealish, som hadde blitt byttet inn for Phil Foden bare fire minutter tidligere, og stanget ballen i mål.

– Der ser man hva som skjer når «alle» er opptatt av Haaland … Blir rom for andre «mindre farlige» spillere, skrev tidligere Norge-stopper Kjetil Wæhler på Twitter etter scoringen.

Jack Grealish stanger inn 1-0-scoringen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Drøye ti minutter kom altså utligningen ved Fernandes, og da fikk United nye krefter. To minutter senere smalt det igjen. Det 18-årige supertalentet Alejandro Garnacho snurrer rundt med Nathan Aké og fant Rashford foran mål, og denne gangen satte spissen selv ballen i mål.

Dermed hadde United snudd 0-1 til 2-1 på noen få minutter. Slik endte også kampen.

Manchester Uniteds neste kamp spilles onsdag borte mot Crystal Palace i Premier League. Manchester City møter Tottenham på hjemmebane dagen etter.