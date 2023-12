United ute – FC København videre

Det var duket for et kjempeoppgjør da Manchester United tok i mot Bayern München på Old Trafford tirsdag kveld i mesterligaen.



United lå på sisteplass i sin gruppe før kampen. Derfor kunne de ikke gjøre annet enn å vinne, og samtidig krysse fingrene for at gruppetoern, FC København, skulle spille uavgjort mot Galatasaray.



Slik gikk det ikke. Kingsley Coman stilnet samtlige på Old Trafford da han hamret ballen inn fra kort hold, etter en klassepassning fra Harry Kane. Kampen endte 1-0 til Bayern.



FC København vant 1-0, og med det er danskene videre i Mesterligaen sammen med Bayern Munchen.

Dermed skal Mohamed Elyounoussi og en for tiden skadd Birger Meling spille mesterligafotball også på nyåret. Elyounoussi ble byttet ut i tilleggstiden tirsdag.



Det betyr at Manchester United ender på den sure fjerdeplassen i gruppen som verken fører til mer Mesterligaspill, eller Europaligaspill.



Harry Maguire gikk av banen med en skade etter 40 minutter.



United har ikke kommet seg lenger enn til kvartfinalen i mesterligaen siden 2018/19-sesongen. Sist storklubben kom til minst semifinale var da de tapte finalen mot Barcelona i 2010/11.