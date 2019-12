United tapte etter to tabber

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United tapte 2–0 borte mot bunnlaget i engelsk eliteserie, Watford, søndag ettermiddag. United hadde ingen god 1. omgang, men det var etter pause det gikk ordentlig galt: Etter 50 minutter gjorde David de Gea en kjempetabbe da han slapp et skudd fra Ismaila Sarr mellom hendene og inn i nettet. Bare tre minutter senere økte hjemmelaget til 2–0 på straffe etter at Aaron Wan-Bissaka hadde klønet det til.

Det eneste lyspunktet for Solskjær, var at Paul Pogba, som har slitt med skade, var tilbake på banen. Pogba kom inn etter en time.