– Foreløpig er vi i rute og godt fornøyd, sier Sjur Mørk i ProUnite til NRK.

Det er selskapet som har sørget for at Manchester United også i sommer besøker Norge, Oslo og Vålerenga i sesongoppkjøringen.

Torsdag morgen var det solgt rundt 22.000 billetter til treningskampen. Med en kapasitet på cirka 26.000 til søndagens match, anbefaler arrangøren alle å sikre seg plass på forhånd om de skal være sikre på å komme inn.

– Det har gått unna de siste dagene. Med dette tempoet er jeg ganske trygg på at vi kommer til å selge ut stadion. Noen ganger har vi igjen billett på kampdagen, og andre ganger ikke. Da Real Madrid var her, var det utsolgt før kampdagen, sier Mørk.

Økonomisk risiko

ProUnite og Vålerenga er to av flere aktører som har bidratt økonomisk for å hente Manchester United til Norge søndag. Med fullsatt stadion blir det en lønnsom investering.

– Utsolgt stadion er bra butikk om man har de rette lagene. Jo flere, jo bedre, men det er mange som skal ha penger. Stadion, Vålerenga og United blant annet, sier Mørk.

STORFINT BESØK: Ronny Deila og United-ambassadør Ronny Johnsen da kampen ble annonsert i vår. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Manchester United møtte VIF på Ullevaal sist i 2012. Den gang endte oppgjøret målløst. Null scoringer ble det også for to år siden da Real Madrid gjestet Oslo.

– Det er en del utfordringer ved å hente verdens største merkevare innen fotballen, men de pleier å levere når de er her.

– De engelske klubbene vet at Norge er et viktig marked. Det er mange nordmenn som legger igjen en del penger i Manchester, og det er klubben klar over selv om det ikke er det viktigste for å få til en slik kamp, sier Mørk.

Ut og inn

José Mourinhos lag møtte Barcelona i USA natt til i dag, og reiser tilbake til Manchester i noen dager før de kommer til Oslo - ifølge kontrakten med sitt beste tilgjengelige mannskap.

Planen er at laget lander på Gardermoen i sitt eget fly søndag, tar inn på hotell noen timer for å spise før de ankommer Ullevaal. Etter kampslutt reiser Premier League-laget direkte tilbake til balløya.

– De har ganske «tight» skjema, sier Mørk

– Hva bør United-fans som håper på et glimt av heltene på søndag gjøre?

– Jeg tror det blir en jernring både rundt Gardermoen og hotellet. Å komme til Ullevaal er nok det enkleste.