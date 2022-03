Det endte til slutt 0-1 på Old Trafford tirsdag kveld, og dermed er det det spanske storlaget som er videre til neste runde i Mesterligaen med 2-1 sammenlagt etter at det første oppgjøret endte 1-1.

Vond sesong

Dermed har en tung sesong gått fra vond til verre for rødtrøyene fra Manchester. I absolutt alle turneringer har det gått dårligere enn forventet for laget som innledet med Ole Gunnar Solskjær som manger:

I Premier League står de i stor fare for å havne utenfor den viktige topp fire-plasseringen som gir Mesterliga-spill neste sesong.

I FA-cupen måtte de konstatere at det ble en smertefull exit mot Middlesbrough fra nivå 2 allerede i fjerde runde.

I ligacupen røk de ut i 3. runde mot West Ham

Nå er også Mesterliga-eventyret over for denne gang.

Dermed forlenges ventetiden på suksess for United-fansen. Dette blir femte sesong på rad uten at laget vinner et trofé, slik de sist gjorde i Europaligaen i 2017.

For Cristiano Ronaldos del er det første gang på 16 år han fullfører en sesong uten å vinne en tittel.

Kritisk Scholes

Etter kampen vanket det kritikk fra flere hold mot Uniteds prestasjon. Tidligere storspiller Paul Scholes var blant dem som hevet øksa, og han lot særlig Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick få gjennomgå.

– Hvordan han kunne bli valgt som manager for denne klubben, det aner jeg ikke. Det er en stor sak å få inn en skikkelig manager nå, for denne stallen har virkelig mye talent, Det aller første klubben må gjøre for å kunne nærme seg å vinne ligaen igjen, det er å få inn en skikkelig manager, sier Scholes til BT Sports.

Selv er Ralf Rangnick skuffet etter sammenlagttapet. Han mener vertene spilte en god førsteomgang, men at de ble straffet for ineffektivitet.

Tyskeren velger samtidig å rette kritikk mot kampledelsen på Old Trafford onsdag kveld.

– Det var noen rare dommeravgjørelser, og fire minutter i tilleggstid var også en vits for meg, sier han.

Ralf Rangnick fikk kritikk etter Uniteds Mesterliga-nedtur. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Rødtoppens tidligere lagkamerat Gary Neville var gjest i TV 2s sending. Heller ikke Neville ble imponert over gamleklubben tirsdag.

– Dette er en de største underprestasjonene av en klubb i Europa. Det er ikke bare feil i garderoben, men også på banen. Jeg ser ikke noe mønster i spillet, og Atletico Madrid fortjente seieren. Det overrasker meg ikke og jeg er ikke sjokkert over at Manchester United røk i dag. Dette er veldig bekymringsfullt, sier Neville.

Og legger til:

– Dette var en dårlig kveld, og jeg rasende over det som United-fan.

Cristiano Ronaldo (37) scoret hat trick mot Tottenham I helgen. Mot Atlético Madrid fikk han ikke like gode arbeidsforhold. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Kastet mot Simeone

Rett etter kampslutt kokte det også over for en rekke andre United-supportere. Gjestenes trener Diego Simeone fikk kastet både drikke og gjenstander mot seg da han løp i garderoben etter at avansementet var sikret.

Atlético Madrids scoring kom fem minutter før pause da Renan Lodi stanget inn et innlegg fra Antoine Griezmann.

United-spillerne var på sin side irriterte over at svenske Anthony Elanga ikke fikk frispark i en sitasjon i angrepet før. Spillerne omringet dommeren og var tydelig misfornøyde med avgjørelsen.

– Vil være fly forbannet

Tidligere Tottenham-kaptein Michael Dawson dekket kampen som ekspert, og den gamle stopperkjempen var krystallklar overfor Sky Sports om at dommer Slavko Vincic gjorde en stor feil før gjestenes 0-1-scoring.

– United-spillerne vil være fly forbanna etter den situasjonen, uttalte Dawson.

Se situasjonen her:

0-1 sto seg også til pause, noe ufortjent etter en god omgang av hjemmelaget som dominerte statistikkene over både ballinnehav og avslutninger.

United prøvde forgjeves å slå tilbake etter hvilen, men verken offensive bytter fra United-manager Ralf Rangnick eller spillerne utpå banen klarte å skaffe en utligning.

Dermed endte det 2-1 til Atlético Madrid sammenlagt etter to kamper, og det er spanjolene som er videre til neste runde.

Fotballekspert Lars Tjærnås mener det beste laget gikk videre.

– Dømmingen på Old Trafford var svak- tillot for mye rør og rytmebrudd. Men: At Man Utd ryker over to kamper er fortjent. Atletico best i Madrid, og i kveld skapte de altfor lite etter pause. Ikke noe trykk i mer enn korte perioder, vanskelig å se en tydelig strategi. Mange spørsmål. Få svar, skrev Tjærnås på Twitter etter kampen.

– Det skal riktignok sies at Atletico var veldig heldige i den første omgangen. Da var United best. Så får de kampen inn i sitt spor og karrer seg videre til kvartfinalen, sier Petter Myhre i TV 2s mesterligastudio.

Trekning fredag

Kvart- og semifinalene trekkes allerede fredag 18. mars. Kvartfinalene spilles 5./6. april og 12./13. april.

Finalen spilles 28. mai på Stade de France i Paris.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet som kjent i slutten av februar at mesterligafinalen i fotball flyttes fra St. Petersburg til Paris grunnet Russlands invasjon i Ukraina.