Ole Gunnar Solskjær valde å kvile stjerner som Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho og Paul Pogba frå start mot Everton, og det viste å straffe seg. For med eit nytt poengtap på heimebane aukar presset på Solskjær.

– Vi håper å vere på toppen av tabellen hele tida. Når vi har tatt eitt poeng på de to siste hjemmekampene mot Aston Villa og Everton, forventar du ikkje akkurat skryt. Det må vi tole, seier Solskjær etter kampen til TV 2.

For Manchester United leia 1–0 i det Solskjær valde å bytte inn trioen. Då utlikna først Andros Townsend, før Yerry Mina trudde han hadde sørga for at Everton tok alle tre poenga like før slutt. Men colombianaren blei avvinka for offside.

– Det var synd med den skåringa fordi det var offside, men vi er fornøgde med måten vi spelte og resultatet, sa Everton-trenar Rafa Benitez etter kampen.

Det haldt likevel til poengdeling. Dermed har Solskjær og Manchester United berre vunne to av dei siste sju heimekampane i serien.

– Vi ser ikkje på tabellen no, men vi burde sjølvsagt hatt fleire poeng. Vi gir frå seg poeng heime, og det skal vi ikkje gjere, seier Bruno Fernandes til BBC etter kampen.

Etter kampen måtte Solskjær forsvare laguttaket sitt.

– Anthony Martial scora eit fantastisk mål, så vi har ein god tropp. Ingen av spelarane kjem til å spele 60 kampar. Vi hadde kamp onsdag kveld, så da tok eg det valet, fortel Solskjær om laguttaket til TV 2.

Sende Old Trafford til himmels

Både Everton og Manchester United hadde store sjansar i den første omgangen, men det tok tid før ballen sat i nettet.

Den forløysande skåringa var det Anthony Martial som stod for.

Den kom etter ein målgjevande pasning frå midtbanejuvel Bruno Fernandes. Franskmannen fekk ballen inne i feltet, og hamra til på første berøring, og då var det ingenting Jordan Pickford kunne gjere for å hindre skåring.

Martial feirar med United-fansen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Då kunne Martial storme mot corner flagget og feire med dei entusiastiske supporterane på Old Trafford.

Og over i andre omgang skulle stemninga stige på ny. Denne gongen fordi Solskjær bestemte seg for å sende Ronaldo ut på bana ti minutt ut i omgangen, til øyredøyvande jubel frå dei frammøtte.

Dermed kunne portugisaren feire eit jubileum i Manchester United-drakta, dette var hans 200. kamp i Premier League.

– Verdsklassekontring

Men feiringa blei kortvarig for Ronaldo, for ikkje lenge etter sette Everton i gang ei mønsterkontring etter at heimelaget hadde ein corner.

Demarai Gray fekk ballen på eigen banehalvdel. Med to mann på seg klarte han å lirke ballen vidare til Abdoulaye Doucouré, som så trilla den vidare til Andros Townsend. Med sin svakaste fot plasserte han ballen enkelt i hjørnet av målet, og sørga for at laga var like langt.

– Det er ei verdsklassekontring, sa TV2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Og for å toppe det heile avslutta Townsend med å kopiere Ronaldos signaturfeiring etter målet.

– Det er eit teikn på respekt for ein person som har hatt stor påverknad på karrieren mi. Eg brukte mange timar på treningsfeltet og på videorommet for å analysere frisparka og fintene hans, og måten han dedikerte seg sjølv til fotballen, sa Townsend om feiringa etter kampen, til BBC.

Townsend har stor respekt for Ronaldo, og kopierte feiringa til idolet då han sørga for poengdeling. Foto: Dave Thompson / AP

Fem minutt før slutt trudde midtstoppar Mina at han hadde snudd kampen for Everton, til ellevill feiring og dans blant lagkameratane. Men det tok ikkje lang tid før VAR kunne konstatere at han stod i offside før han fekk ballen, og skåringa blei annullert.

Trass i at dei pressa på mot blåtrøyene klarte aldri Manchester United å ta tilbake leiinga. Dermed blei det poengtap i andre serierunde på rad for Solskjærs menn, som likevel klatra opp til 2.-plass i serien før resten av laga har spela sine kampar.

– Dei siste to kampane heime har ikkje vore gode nok. Dersom vi vil vinne serien må vi gjere det mykje betre, seier Fernandes.