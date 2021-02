Ødegaard benket i Arsenal-mareritt

Det startet så bra for Arsenal. De rundspilte Wolverhampton på bortebane og skåret et praktmål signert Nicolas Pépé. Man kunne nesten undre seg over om Martin Ødegaard ville forsterket den offensive rekken om han hadde blitt byttet inn.



Det ble han aldri. For to røde kort – et på stopper David Luiz og et på keeper Bernd Leno – sørget for at Arsenal foretok seg andre nødvendige bytter, og nordmannen ble værende på benken.



En straffeskåring fra Rúben Neves og en perle av de virkelig sjeldne fra João Moutinho sørget for hjemmeseier og Arsenals første tap på åtte ligakamper. Se Moutinhos drømmeskåring i vinduet under.



Det er Arsenals niende røde kort i ligaen etter at Mikel Arteta tok over som manager. Det er også det fjerde og femte bare denne sesongen.