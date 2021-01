United slet seg videre i FA-cupen

Rørt Diggins vant Tour de Ski

Svenske Ebba Andersson var best opp monsterbakken i det siste Tour de Ski-rennet søndag. Jessica Diggins ble nummer to og vant touren sammenlagt.

Etappeseieren var hennes første i verdenscupen. Diggins prøvde febrilsk å hente inn svensken på tampen, men Andersson holdt unna og var i mål 9,2 sekunder foran Diggins.

– Det er først og fremst stort for meg, for det har vært en mental kamp etter at jeg klarte å hente meg inn etter den dårlige starten, sa svensken til NRK etter etappetriumfen.

Likevel var det en amerikaner som hadde størst grunn til å juble på toppen av Alpe di Cermis. Diggins vant touren sammenlagt på overlegent vis. Ned til den russiske toeren Julija Stupak, som ble nummer fire på søndagens etappe, var det godt over ett minutt.

Diggins ble liggende lenge i målområdet, og tårene rant for amerikaneren etter at Tour de Ski-bragden var et faktum.

Hun er den første amerikaneren som vinner touren. I tillegg er 29-åringen første vinner som ikke er fra Norge siden 2012/13-sesongen.